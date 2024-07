Video: Luis Suarez ponovo pokušao da ugrize igrača

Došao je pred sam kraj svoje karijere legendarni Luis Suarez, čovjek čiju karijeru su obilježile izvrsne partije na fudbalskom terenu, ali i ugrizi na istom mjestu, kada je doslovno zarivao zube u kožu drugim igračima.

Izgleda da se njegove navike ne mijenjaju, pošto je isto pokušao i ovoga puta.

Naime, Urugvaj i Kolumbija su se susreli u polufinalu ovogodišnje Kopa Amerike, gdje je Kolumbija odnijela pobjedu od 1:0 i tako je sebi zakazala meč sa Argentinom za trofej, međutim, ovaj duel je ispraćen i velikim skandalom na kraju meča,pišu Vijesti

Luis Suarez tried bite a Colombian player after match. Uruguay lost to Colombia 1-0 in the semifinal of Copa America. pic.twitter.com/Ep3CXaqQRj

U jednom momentu je Darvin Nunez krenuo prema navijačima, uslijedila je i opšta tuča fudbalera i publike, a svoj “nastup” je imao i Luis Suarez.

On je na kraju meča pokušao da ugrize fudbalera Kolumbije, koji ga je odmah odgurno kada su dotrčali i drugi fudbaleri.

Tokom karijere je Luis Suarez čak tri puta grizao druge fudbalere, a to je radio u Holandiji kada je ugrizao Otmana Bakala, onda je ujeo Branislava Ivanovića u Engleskoj, da bi na kraju “gricnuo” i Chiellinija na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine.

