Austrija završila prva u Grupi D, Francuzi drugi

Grupnu fazu je kao prva završila Austrija, Francuska je druga, Holandija treća, a Poljska četvrta.

Sjajni Austrijanci su do pobjede protiv Holandije došli rezultatom 3:2 i tako su i više nego zasluženo došli do liderske pozicije.Za tri boda Austrijanaca pogađali su Sabitzer, Schmid i Malen je zabio autogol.Holanđani su se dva puta vraćali preko Gakpa i Depaya, no Lale više od toga nisu mogle.

U drugoj utakmici dana u Dortmunu Francuzi i Poljaci su remizirali 1:1. Mbappe je zabio sa 11 metara za Francuze, dok je sa druge strane Lewandowski na isti način donio poravnanje Poljacima.

Na portalu Vijesti.ba mogli ste pratiti tekstualne prijenose ovih utakmica.

90′ KRAJ UTAKMICA!

90′ Igraju se sudijske nadoknade.

83′ Pritisak Poljske koja je sada bolja i koja ide po drugi pogodak.

81′ GOOOOOOOOOOL! Sjajna Austrija ponovo vodi! Strijelac je Marcel Sabitzer za 3:2!

78′ GOOOOOOOOOOL! Lewandowski iz popravnog postiže gol! Izprva je Maignan odbranio njegov udarac, ali je penal ponovljen i Poljak je sada bio siguran.

74′ Nakon gledanja VAR-a ipak će biti penal!

73′ Poljaci su tražili penal, ali sudija Guida je odmahnuo rukom.

64′ Trostruka izmjena u selekciji Francuske. Na teren idu Giroud, Griezmann i Camavinga, a van igre će Kante, Rabiot i Barcola.

59′ GOOOOOOOL! Austrija ponovo vodi! Strijalac je Schmid!

55′ GOOOOOOOL! Mbappe je siguran sa 11 metara za vodstvo Trikolora!

54′ Penal za Francusku nakon što je u kaznenom prostoru Poljaka oboren Dembele.

50′ Gdje smo stali u prvom nastavljamo u drugom dijelu. Dva pokušaja Mbappea i oba puta to brani golman Skorupski.

47′ Promjena rezultata u Berlinu, Holanđani su poravnali preko Gakpa!

46′ Start drugih poluvremena na utakmicama u Berlinu i Dortmundu.

45′ Kraj je prvih poluvremena!

44′ Golman Skorupski je za sada prvo ime ove utakmice. Odbranio je još jedan zicer Mbappeu.

42′ U drugoj utakmici Arnautović ne koristi sjajnu šansu za 2:0.

42′ Sjajni Skorupski ponovo brani pokušaj, sada Mbappeu.

38′ Saliba prijeti nakon kornera, ide to preko gola. Francuzi su i dalje bez gola na ovom Euru.

35′ Selektor Holandije Koeman već sada pravi izmjenu. Umjesto Veermena na teren će Xavi Simons.

33′ Sjajna prilika za Lewandowskog čiji udarac glavom nekako brani golman Maignan.

25′ Prava uspavanka u Berlinu nakon gola Austrijanaca. Sa druge strane, mini time out na meču Francuza i Poljaka zbog vrućine.

18′ Francuzi ne koriste već drugu stopostotnu priliku. Kante je dugo vukao loptu, uposlio je Dembelea, ali opet Skorupski brani njegov udarac.

15′ Holanđani su u šoku nakon primljenog gola. Austrija drži sve konce igre u svojim nogama.

10′ Francuska ne koristi stopostotnu priliku. Dembele je probio po strani, ubacio, a na drugoj stativi Hernandez pokušava, no njegov udarac brani golman Poljaka.

7′ GOOOOOOL! Austrija je povela sa 1:0 nakon autogola Malena!

5′ Početno ispitivanje snaga.

1′ Upravo su počele obje utakmice koje se inače igraju u Berlinu i Dortmundu!

17:58 Glavni sudija duela Francuska – Poljska je Marco Guida, a Holandija – Austrija Ivan Kruzliak.

17:55 Poznati su nam i sastavi za obje pomenute utakmice.

Francuska: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez – Tchouameni, Kante, Rabiot – Dembele, Mbappe, Barcola.

Poljska: Skorupski – Bednarek, Dawidowicz, Kiwior – Frankowski, Moder, Urbanski, Zalewski – Szymanski, Zielinski – Lewandowski.

Holandija: Verbruggen – Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Ake – Reijnders, Schouten, Veerman – Malen, Depay, Gakpo.

Austrija: Pentz – Posch, Wober, Lienhart, Prass – Seiwald, Grillitsch – Wimmer, Sabitzer, Schmid – Arnautović,pišu Vijesti

