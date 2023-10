Gojković: “Misimović me nazvao i pitao da li sam spreman? Rekao sam – uvijek!”

On neće moći da računa na Anela Ahmedhodžića, koji nije došao na okupljanje reprezentacije, a zbog povrede su otpali i Adnan Kovačević i Denis Hadžikadunić.

Zbog toga je Milošević bio primoran da uputi naknadne pozive, a jedan od njih dobio je i kapiten ruskog Orenburga, Renato Gojković.

Nekadašnji fudbalera tuzlanske Slobode, Čelika, Istre, albanske ekipe Partizani i Zrinjskog dobio je poziv u A selekciju kojoj bi se trebao priključiti u utorak.

“Za mene je ovo ispunjenje dječačkog sna. Čitavog života igraš fudbal i nadaš se da dobiješ poziv za A selekciju, čekam da vidim kako je to iznutra, da vidim kako je to da predstavljaš svoju zemlju, čuješ himnu… To jedva čekam. Da li ću to dočekati na terenu, na klupi, na tribinama ne znam, ali najbitnije mi je da sam dobio poziv da budem u toj ekipi“, rekao je za Mondo Gojković kojeg je poziv zatekao na aerodromu u Moskvi.

Prije dva dana odigrao je meč sa Orenburgom u ruskom prvenstvu, a danas je dobio poziv koji se ne odbija.

“Danas tokom dana Misimović me nazvao, pitao me da li sam spreman, rekao sam uvijek. Rekao mi je da pakujem kofere, Hadžikadunić je zbog povrede otpao sa spiska, u međuvremenu se desilo da još dva štopera neće moći igrati. Sa selektorom se još nisam čuo, vidjećemo se kada stignem”.

Gojković je imao priliku da obuče dres reprezentacije, igrao je za U-19 i U-21 selekciju, ali je osjećaj, kako priznaje, sada prilično drugačiji.

“Druga je to dimenzija, nivo više. Još će se domaća utakmica igrati protiv Portugala, biće pun stadion, skroz su drugi uslovi nego kad igraš za mladu reprezentaciju. A iskreno i zaboravio sam skroz kad sam posljednji put bio pozvan. Ovo je neki novi početak, nadam se da će i novom selektoru i meni krenuti sve u nekom pozitivnom smjeru, ako Bog da”, poručio je Gojković.

Iako je reprezentacija BIH praktično izgubila sve šanse da kroz kvalifikacije izbori plasman na Evropsko prvenstvo, bh. defanzivac smatra da su preostale četiri utakmice od izuzetnog značaja za Zmajeve.

“Ove utakmice gledam kao jako važne zato što se u javnosti stvorila dosta negatiovna atmosfera oko reprezentacije zbog tih rezultata. Sa novim selektorom u ove četiri utakmice dobrom igrom možemo dosta da podignemo atmosferu u reprezentaciji i oko reprezentacije pred taj baraž. Matematički nisu još izgubljene šanse u kvalifikacijama prije tog baraža, ali ja mislim da ove četiri utakmice mogu dosta da znače svima nama i da su zbog tog jako važne“.

Orenburg je nakon lošeg starta sezone i smjene trenera stabilizovao formu, a dobro mu ide i u ruskom Kupu, gdje u specifičnom sistemu takmičenja ova ekipa zauzima prvo mjesto u grupi ispred moskovskog CSKA, Fakela i Sočija.

Novi bh. reprezentativac u klubu je od ove sezone dobio još jednu važnu funkciju – zadužio je kapitensku traku.

“Zadnjih par utakmica sam i kapiten, sve sam utakmice počeo i odigrao svih 90 minuta. Ovo mi je četvrta sezona u Orenburgu. Ima tu još par igrača koji su duže u klubu od mene, kao što je prvi kapiten Andrej Malik koji ima ima 350 utakmica. On i ostala dvojica zamjenika kapitena trenutno ne igraju i ja sam sada kapiten kao neko ko je odigrao 100 utakmica za klub. Znači mi ta kapitenska traka, trener vjeruje u mene, klub vjeruje u mene i to može da bude samo motiv više”, zaključio je Gojković razgovor za Mondo.

Facebook komentari