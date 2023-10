Šokantno priznanje Ibrahimovića: ‘Zaprosio sam je, a ona nije htjela da se uda za mene’

Kontroverzni švedski fudbaler balkanskog porijekla Zlatan Ibrahimović gostovao je u emisiji “Uncensored” britanskog novinara Pirsa Morgana i tom prilikom otkrio neke do sada nepoznate detalje iz svog života. Pričao je o karijeri, fudbalskim temama i svemu što je prošao kroz život, ali i intimi – tek tada se saznalo da je žena koju najviše voli odbila da se uda za njega!

Iako je već godinama u ljubavi sa 11 godina starijom ljepoticom Helenom Seger, ona se rijetko pojavljuje u javnosti. Nekadašnja manekenka, sada glumica i poslovna žena poznata u Skandinaviji čitavog života bori se protiv toga da postane “žena fudbalera”, pa je u skladu sa tim bilo i njeno “NE” kada je Ibrahimović riješio da je zaprosi!

“Rekao sam ‘Nakon 20 godina, zaslužuješ da budeš u braku sa mnom”. Odgovorila mi je ‘Ne, ne treba da budem u braku s tobom da bih bila s tobom’. Ona je jaka, vrlo jaka.

Mislim da je to kul, jer ako to učiniš, dobijaš više poštovanja od mene, jer ne moram stalno da pobjeđujem”, rekao je Ibrahimović i otkrio da li bi opet zaprosio Helen: “Ne. Imala je jednu priliku, drugu priliku neće dobiti. Ali ona ima dva dječaka od mene, pa je to još veće nego biti u braku.”

Zlatan i Helena imaju dva sina, ali ni to nije bilo dovoljno da se izabranica slavnog fudbalera predomisli. Ona je željela da sačuva svoju reputaciju i da se odbrani od raznih epiteta koji bi joj bili dodijeljeni ukoliko bi se udala za jednog od najboljih napadača svoje generacije na svijetu.

Čak ni nakon njegovih igračkih dana ne želi da budu u braku.

Svojevremeno je i Helena otkrila zašto nikada nije odlučila da se uda za Zlatana Ibrahimovića, iako su se upoznali davne 2002. godine.

“Udaja bi mogla poremetiti moj osjećaj nezavisnosti. Ne želim da me ljudi etiketiraju samo kao ženu fudbalera ili pobjednicu takmičenja u ljepoti. Mislim da ljudi ne znaju koliko sam učila, radila i borila se”, zaključila je Helena, piše Mondo.rs. prenosi Radiosarajevo

