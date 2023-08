Kodro: Možemo preokrenuti priču i otići na EURO

Kodro se na početku zahvalio na povjerenju.

– Rekao sam im da je ovo meni jedna velika prilika i ovo doživljavam na način da sam apsolutno ponosan i sretan, bez obzira na količinu posla koji nas očekuje. Pokušat ćemo napraviti kompetentan stručni štab. Imam povjerenje u naše najbolje igrače. Mislim da imamo kvaliteta, bez obzira na bodove koji nedostaju, možemo da okrenemo priču i mislim da je realno to očekivati. Možemo otići na Evropsko prvenstvo i to je glavni cilj. Drugi cilj je vratiti samopouzdanje igračima i povjerenje javnosti, rekao je Kodro.

Rekao je da bi volio da se vrati kult reprezentacije.

– Moja je želja da u novembarski ciklus dođemo sa šansama i da tu zavisimo od sebe samih. Imamo šanse. Volio bih da vratimo vjeru u igrače, vratimo samopouzdanje i to je preduzslov za jednu finu priču, rekao je Kodro.

Predsjednik NS BIH Vico Zeljković je rekao da je danas važan dan za fudbal u BIH.

– Želim da gospodinu Kodri čestitam. Ono što trebam da kažem je da mi nismo odustali od našeg cilja, a to je plasman na Evropsko prvenstvo. Stvari nisu išle po planu od početka, ne umanjujem ničiju odgovornost. Sve ono što je bilo dobro,a to ej Liga nacija, I ono što nije a to je sada, svjesni smo toga I pokušavamo da izvučemo ppuke I ne ponavljamo stvari koje nisu dobre. Mislimo da smo danas uradili najbolju moguću stvar za fudbal BIH i da godposin kodro ima kapacitet I znanje da odvede našu reprezentaciju na Euro. Dogovor je da Kodro do kraja kvalifikacija vodi ekipu i cilj je doći do drugog mjesta I direktnog odlaska na Evropsko prvenstvo, rekao je Zeljković, pišu Vijesti.ba.

