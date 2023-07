Ronaldo: Ne vraćam se u Evropu, izgubila je kvalitetu

… a onda i da je tamošnja liga bolja od MLS-a u koji je nedavno otišao Lionel Messi.

Ronaldo je u decembru 2022. potpisao ugovor na dvije i pol godine s Al Nassrom. Pisalo se da želi ostati u Evropi nakon odlaska iz Manchester Uniteda i igrati u Ligi prvaka, ali da ne postoji klub koji ga je želio dovesti pod njegovim uslovima. Budući da takvog kluba nije bilo, Ronaldo je prihvatio ponudu Saudijaca da zaigra ondje uz godišnju plaću od oko 200 miliona eura.

Njegov klub je u ponedjeljak odigrao prijateljsku utakmicu protiv Celte Vigo i izgubio 5:0. Ronaldo je nakon nje ustvrdio da su fudbalske lige u Evropi sve slabije.

“Ne postoji nikakva šansa da se vratim u evropske klubove, 38 mi je godina. Evropski fudbal izgubio je puno kvalitete. Jedina liga koja je još uvijek dobra je Premier liga, puno je ispred ostalih”, rekao je kapiten portugalske reprezentacije pa prokomentirao snagu saudijskog prvenstva, odnosno usporedio ga s MLS-om u kojem je sad njegov najveći rival Messi:

“Saudijska liga je bolja. Svi igrači dolaze ovdje, a još će ih više biti sljedeće godine i ta će liga biti bolja od turske i nizozemske.”

“Kritizirali su me kad sam došao u saudijsko prvenstvo, ali što se sada događa? Ja sam otvorio vrata i sad svi igrači stižu ovdje. Moja odluka da dođem bila je presudna za njihov dolazak. To je fakt, to je 100 posto tačno. Kad sam došao u Juventus, Serie A je bila mrtva. Ja sam je oživio. Gdje god Cristiano dođe, izazove veliki interes”, dodao je, piše Vijesti.ba.

