Zlatan je jedan od najboljih fudbalera u historiji: Znate li čime se bavio njegov otac Šefik?!

Zlatan Ibrahimović se na kraju utakmice sa Veronom oprostio od profesionalnog igranja fudbala.

Poznato je da Zlatan vuče porijeklo iz Bosne i Hercegovine, ali rijetko kome je poznato čime se njegov otac bavio.

Šefik Ibrahimović je bio folk pjevač tokom 80-ih godina prošlog stoljeća. Karijeru muzičara je započeo 1985. godine.

Narodne pjesme su mu bile specijalnost. Prvi album Šefik Ibrahimović je snimio još 1987. godine, a četiri godine kasnije izašla je i njegova druga ploča, u izdanju Sarajevodiska.

Što se Zlatana tiče, on je imao šansu zaigrati za reprezentaciju BiH, ali nama, nažalost, ostaje samo da razmišljamo koliko bi problema pravili protivničkim odbranama tandem sačinjen od Zlatana Ibrahimovića i Edina Džeke.

Za selekciju Švedske je nastupio 122 puta, a uspio je postići 62 gola. prenosi Avaz

