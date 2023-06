Zlatanizmi: Najbolje izjave Zlatana Ibrahimovića

Legendarni napadač kojeg nije držalo mjesto, od Malema do Milana. Prkosio je stereotipima i konvencionalnim pravilima. U moru fudbalera, od onih s čistim talentom do disciplinovanih fanatika. Ibra je probijao svoj put, postižući fenomenalne golove i izazivajući podjele gdje god dođe.

Kada za života o vama napišu pjesmu, obično znači da ste nešto u životu i ostvarili. Zlatan je u modernom fudbalu bio dašak starih vremena, atipični tipični napadač.

I pored svih uspjeha na terenu, osvojenih trofeja. Mada ‘ušati pehar’ u toj kolekciji fali. On je pored svega toga, ostao upamćen po britkom jeziku.

U nastavku vam donosimo neke od najboljih izjava, gospodina Zlatana Ibrahimovića.

– Ne, Zlatana ne ide na audicije., odgovorio je Ibrahimović Arsenalu, kad ga je Arsene Wenger kao mladog igrača želio dovesti u klub.

– Mundijal bez mene kao da ne postoji. Nema šta tu da gledate, niti šta da željno čekate – rekao je nakon što se Švedska nije plasirala na Mundijal.

– Obično čovjeka nazovu legendom kad sve prođe, u mom slučaju, postao sam legenda mnogo prije kraja karijere.

– Da ostanem u PSG-u? Navijači me obožavaju, ali ne vjerujem da mogu pomjeriti Ajfelovu kulu i postaviti moju bistu. Ako uspiju, obećavam da ću ostati.

-Da sam došao deset godina ranije, sada bih bio predsjednik SAD-a, rekao je Zlatan nakon odlično odigranih utakmica za LA Galaxy.

-Došao sam kao kralj, odlazim kao legenda, rekao je pri odlasku iz PSG-a gdje je za vrijeme od 5 godina igranja osvojio 8 trofeja.

– Šta sam poklonio ženi za rođendan? Ništa, pa već ima Zlatana.

– Mogu da igram na svakom mjestu u timu, jer ovakav igrač može da bude i golman, toliko sam dobar.

– Runi može da dođe u Pariz, drago bi mi bilo da igramo zajedno. Ali mora da se navikne na činjenicu da ja dajem više golova.

– Povrijeđeni Ibrahimović je veliki problem za svaki tim.

– Mislim da ne možete s Ibrahimovićem postići tako lijep gol na FIFA-i, iako su te fudbalske simulacije veoma realistične u naše vrijeme.

– Ono šta Jon Kerry može da uradi loptom, ja mogu narandžom – kada su poredili njegovu tehniku s Norvežaninovom.

– Ja sam otišao lijevo, slijedio me. Otišao sam desno, on isto. A onda sam otišao lijevo, a on po hot-dog – o driblingu koji je izveo u meču Ajax-a i Liverpoola.

– Nisam te povrijedio namjerno, znaš to. Ako me ponovo optužiš, polomit ću ti obje noge, i to s namjerom – Van der Vartu prilikom sukoba u svlačionici.

– Tražimo kuću, šta znam, ako ne nađemo, kupit ćemo hotel – prilikom dolaska u Pariz.

– Stil? Švedski stil? Balkanski stil? Ma ne, taj stil igre se zove Zlatanov stil – o svojim počecima…

– Nisam kupio Porsche, nego avion, brže je.

– Kome treba nadimak Tigar da bi ga se plašili? Ne treba mi takav nadimak, dovoljno da se pojavim na terenu, pišu Vijesti.ba.

