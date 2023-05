Džeko poslao poruku bivšem klubu pred utakmicu života

Edin Džeko će u utakmici života igrati protiv bivšeg kluba, a oglasio se na Instagramu s jasnom porukom za Mančester Siti.

Inter je lakše od očekivanog u dvomeču polufinala uspio da pobijedi gradskog rivala Milan i plasira se u finale, a klub s Meazze sinoć je saznao da će za titulu prvaka Evrope igrati protiv Mančester Sitija.

Građani su u revanš utakmici na Etihadu deklasirali Real Madrid sa 4:0 i uspjeli prođu u finale i dobiju još jednu priliku da konačno osvoje trofej Lige prvaka koji im nedostaje u vitrinama.

Siti je odigrao fantastičnu utakmicu protiv Kraljeva i pokazalo se još jednom da ekipa Pepa Guardiole igra u najboljoj mogućoj formi u najvažnijem dijelu sezone.

Veliko finale Lige prvaka igrat će se 10. juna u Istanbulu i već sada je sigurno da nas u okršaju Intera i Mančester Sitija očekuje pravi spektakl, prenose Nezavisne.

Svog predstavnika će imati i BiH jer će za Edina Džeku to biti utakmica karijere i prvo finale Lige prvaka u karijeri. Da stvar bude zanimljivija Dijamant će igrati protiv kluba u kojem je proveo skoro pet godina.

Džeko je u Mančester Sitiju ostavio ogroman trag i ostao je u lijepom sjećanju navijačima tog kluba. Za bh. napadača to će biti posebna utakmica, no jasno je da će dati maksimum da Interu pomogne da dođe do titule prvaka Evrope.

Odmah nakon sinoćnje utakmice Sitija i Reala Džeko se oglasio na Instagramu i poslao jasnu poruku nekadašnjem klubu.

“Vidimo se u Istanbulu, Mančester Siti”, napisao je Džeko uz fotografiju koja je izazvala oduševljenje navijača oba kluba.

