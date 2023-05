“Sve nas ista ljubav spaja”: Donatorska noć FK Velež okupila legende Rođenih

ako su ovu donatorsku veče između ostalih podržali Blaž Slišković, Meho Kodro, Džemal Hadžiabdić i drugi.

Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja za cilj ima kako su poručili organizatori okupiti sve one koji su srcem uz Velež ali i promovisati ovaj klub koji je jedan od najvećih simbola Mostara i Hercegovine.

“Ovo nije isključivo donatorska noć, nego je cilj da se simpatizeri, navijači, privrednici malo druže, da se malo zbližavamo. Poznato je da je Velež klub raje, klub svih onih koji Velež poštuju i to je ključni momenat realizacije ove večeri”, kazao je predsjednik UO Velež Senad Kevelj koji se kratko osvrnuo i na kako tvrdi nepravično suđenje u posljednjih nekoliko utakmica kojima je Velež oštećen.

“Ono što je najžalosnije je da pojedinci s pištaljkama na terenu pokušavaju da kroje tabelu, to je nešto najtužnije jer nije to jedna utakmica, to je par utakmica i malo sam razočaran, iskreno”, dodao je Kevelj.

Uz muziku i večeru, veliki broj zvanica večeras uživa u bogato pripremljenom programu a očekuje se da će Crvena noć trajati do ranih jutarnjih sati, prenosi N1.

