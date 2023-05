Džeko o milanskom derbiju Lige prvaka: San Siro je uvijek spektakularan

Nakon što je osvojio titulu Bundeslige sa Wolfsburgom i tri izdanja Premijer lige sa Manchester Cityjem, napadač Edin Džeko je majstor da ostane hladan pod pritiskom, ali kako se njegov Inter u polufinalu UEFA Lige prvaka bori protiv susjeda Milana, njegovi živci nesumnjivo će biti testirani.

Sa 37 godina Džeko nastavlja da nastupa na najvišem nivou, uprkos konkurenciji za upečatljiv plasman u Interu od Joaquína Corree, Romelua Lukakua i Lautara Martíneza. Njegova ekipa je i dalje u borbi za osvajanje drugog uzastopnog Kupa Italije, ali uspjeh u Ligi prvaka također ostaje na dnevnom redu za Džeku, koji uprkos iskustvu na ovom nivou još uvijek nije osvojio veliki evropski trofej.

O derbiju protiv Milana

– Kako se osjećam? Osjećam se mirno. Bit će to dvije spektakularne utakmice. Italija i grad Milan posebno treba da budu ponosni što dva kluba iz istog grada igraju u polufinalu Lige šampiona. Milan ima oba kluba na final-fouru. Mnogo je toga na kocki, igranje u finalu u Istanbulu bi bilo nevjerovatno.

Derbiji imaju zajedničke stvari. Možda u Manchesteru to nisam toliko osjetio kao ovdje u Italiji. Roma protiv Lacija, plus Milan protiv Intera su važne utakmice. Ljudi pričaju o njima prije i poslije stvarnih utakmica. Italijanski navijači smatraju da je važnije pobijediti u derbiju od bilo koje druge prvenstvene utakmice, posebno u Rimu, ali i ovdje u Milanu. Ovi mečevi su veoma različiti, jer nema pravog favorita. Nije bitno da li je jedan klub jači ili slabiji. Derbiji su jednokratne utakmice; oba tima daju sve što imaju. To ćemo vidjeti u ova dva meča.

O dramatičnom kraju sezone

Imaćemo mnogo utakmica u veoma kratkom vremenskom periodu. Samo u maju, mislim da imamo osam utakmica. Svaka utakmica će biti privlačnija od prethodne. Igramo sa Milanom dva puta, zatim imamo finale kupa protiv Fiorentine, pa igramo u Napulju. Igramo i protiv Atalante kod kuće, zatim protiv Rome na [Stadio] Olimpico, tako da puno lijepih utakmica. Svi su prilično bliski, ali mi imamo tim za to.

– Je li lijepo još uvijek imati ove stvari kojima se radovati sa 37 godina? Da, naravno, posebno kada igrate u nevjerovatnim utakmicama u Ligi prvaka ili u polufinalu [Coppa Italia] protiv Juve[ntusa] da biste sebi dali šansu da pobijedite u finalu i osvojite trofej. To su utakmice za koje se lako pripremiti; ali čak i sada, sa 37 godina, ima puno jakih emocija.

Šta čini Inter posebnim?

– Ovo mi je druga godina u Interu i već smo osvojili tri trofeja. Ponovo smo u finalu Kupa Italije, osvojili smo ga prošle godine. Jedino žalimo što prošle godine nismo osvojili ligu, a ove godine znamo da nećemo moći ni. S druge strane, mi smo u polufinalu Lige prvaka; Intera nije bilo dugo. Ove dvije sezone su definitivno bile pozitivne, i zaista sam jako sretan što sam ovdje.

Uvijek smo se držali zajedno, čak i u lošim vremenima, ali uglavnom u dobrim vremenima kada smo mogli da slavimo, pobjeđujemo u utakmicama. Ali grupa je nevjerovatna i uvijek je fokusirana. Ponekad izgubimo, ali kada dođemo do ove tačke ligaške sezone ili kada je do kraja ostalo još samo mjesec i po dana, kada ste pred kraj i kada ste postigli skoro sve svoje ciljeve, više ne razmišljate o tome šta dešavalo u prošlosti ili o porazima, ali samo o tome šta još možemo postići.

Šta Inter treba da čini za napredak

Inter treba da igra kao što je Inter radio, posebno u Ligi šampiona. Došli smo do polufinala pobijedivši dobre timove, timove koji su najbolji u svojim ligama i koji su bili uspješni u prošlosti. Gledajući našu poziciju u ligi, drugi klubovi su vjerovatno mislili da ćemo prije ispasti. Ostali smo fokusirani na cilj, meč za mečom, došli smo do ove tačke i nemamo namjeru stati ovdje.

S druge strane, [Milan] je jak klub koji je stekao pravo da uđe u polufinale. Vidim dvije utakmice pune emocija, gdje će oba kluba dati sve od sebe da dođu do finala. Mi znamo Milana i oni nas, tako da nećemo biti iznenađeni, a ni oni. Jaki smo i imamo sve atribute za pobjedu, ali ipak moramo dati sve od sebe. San Siro je uvijek spektakularan. Vjerujem da će nam to dati snagu da dođemo do finala, posebno u revanšu.”, pišu Vijesti.ba.

