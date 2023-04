Velež pao na Pecari: Široki Brijeg slavio eurogolom Čavara

Široki Brijeg je na Pecari dočekao Velež i slavio rezultatom 1:0.

Utakmica nije ponudila mnogo, ali Rođeni su izgledali bolje većim dijelom, mada nisu uspjeli zatresti mrežu.

Jednu od boljih prilika je imao u 57. minuti kada je Haskić pronašao Anđušiča koji sa 16 metara iskosa šutira, ali prečka spašava gol Širokobriježana. Imao je u 59. minuti ponovo priliku Velež da povede, nakon što je Haskić ostao sam poslije kornera, ali njegov udarac brani Josipović.

U 67. minuti je viđen ključni detalj ove utakmice. Široki Brijeg je napadao, a poslije jedne dubinske lopte igrači Veleža su loše ispucali i ona je došla do Anđušića, koji je loše smirio i do lopte dolazi Marijan Čavar. On je topovskim udarcem sa 16 metara probio mrežu Hadžikića.

Do kraja utakmice su obje ekipe pokušavale doći do novog gola, ali se rezultat nije mijenjao.

Široki Brijeg je sada četvrti na tabeli sa 44 osvojena boda, dok je Velež sada 6., ali nisu daleko od treće pozicije. prenosi avaz

