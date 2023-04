CRISTIANO RONALDO NEZADOVOLJAN PONAŠANJEM SVOJE PARTNERICE GEORGINE RODRIGUEZ

Prema navodima stranih medija, veza između Cristiana Ronalda i Geogrine Rodríguez u dubokoj je krizi.

Portugalska zvijezda navodno je vrlo nezadovoljan ponašanjem svoje partnerice, a ako je suditi prema njenim objavama na društvenim mrežama, čini se da nju to uopće ne zabrinjava.

Georgina, inače model i influencerica, na storyju putem svog Instagram profila (kojeg prati 49 miliona ljudi) objavila je, naime, videozapis s treninga, a u primarnom fokusu snimke jest – njezina zadnjica.

Atraktivna Španjolka je i ranije znala svoje pratitelje počastiti pokojom provokativnom fotografijom ili videom, ali čini

O problemima slavnog para sve se intenzivnije piše u brojnim svjetskim medijima, a portugalska televizija CMTV posvetila je epizodu “Noite das Estrelas” emisiju upravo predmetnoj tematici. prenosi hayat

-Georgina provodi dane u trgovačkom centru u Rijadu i to je jedan od razloga zašto je situacija postala ozbiljna. Ona samo troši, troši i troši. Najgore od svega je to što misli da je na njegovom nivou. Stavlja sebe na postolje, a njemu se to nimalo ne sviđa – istaknuo je u navedenoj emisiji novinar Daniel Nascimento, a psiholog Quintin Aries, koji je bio specijalan gost, zaključio je kako Ronaldo definitivno nije sretan u privatnom životu.

Snimka koju je Georgina objavila na storyju, mogla bi dodatno produbiti probleme u vezi, a možda i razbjesniti 38-godišnjeg Portugalca, prenosi Slobodnadalmacija.hr.

Facebook komentari