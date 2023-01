Hoće li Zlatan Ibrahimović završiti karijeru: I dalje osjeća bol u koljenu

As Milana Zlatan Ibrahimović će ove godine (3. oktobra) napuniti 42 godine. Iako su nedavno osvanule fotografije švedskog napadača naših korijena s odmora u Majamiju na kojima je pokazao svoje isklesano tijelo, italijanska “La Gazzetta dello Sport” piše kako popularni Ibra ima ozbiljan problem s koljenom, te da upitno hoćemo li ga više vidjeti na terenu.

Za pretpostaviti je da se on pod svaku cijenu želi vratiti na teren, kako bi osim lidera u svlačionici bio to i na terenu. Međutim, termin njegovog povratka u tim je i dalje zagonetka. Plan je bio da se vrati u pogon za duel protiv Totenhema, u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka koja je na rasporedu 14. februara. No, datum povratka mogao bi opet pomaknut nakon posljednjih vijesti o njegovom stanju koljena koju je povrijedio u maju prošle godine.

Nakon operacije radio je na oporavku u klupskom kampu, kao i u Majamiju početkom godine, ali bol je i dalje prisutna i čini se kako će odlazak u fudbalski penziju biti jedina izgledna opcija za Ibrahimovića. Prije mjesec, podsjetimo, italijanski “Calciomercato” pisao je kako u njegovom slučaju postoje tri opcije odluči li na kraju sezone objesiti kopačke o klin: Postati dio klupske uprave, biti dio trenerskog štaba ili krenuti u menadžerske vode?

