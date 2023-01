Sport u 2022. godini: Lana Pudar postala evropska šampionka, “Vatreni“ osvojili bronzu na Mundijalu

Bronzana medalja fudbalske reprezentacije Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Kataru i zlatna 16-godišnje bosanskohercegovačke plivačice Lane Pudar na Evropskom prvenstvu u Rimu, neki su od najupečatljivijih sjajnih rezultata koje su ostvarili sportisti iz regiona u 2022. godini, navodi Anadolu Agency (AA).

Godina je tradicionalno krenula velikim rukometnim takmičenjem, ovog puta bilo je to Evropsko prvenstvo koje je od 13. do 30. januara održano u Mađarskoj i Slovačkoj. Učešće na završnom turniru osigurale su sve bivše jugoslovenske republike, ali su samo Hrvatska i Crna Gora uspjele proći u drugi krug takmičenja. Bosna i Hercegovina, Srbija, Slovenija i Sjeverna Makedonija nastup su završile nakon grupne faze. Međutim, u drugom krugu ni Hrvati ni Crnogorci nisu uspjeli da se izbore za plasman u polufinale. U samoj završnici najuspješnija bila je Švedska koja je u finalu savladala Španiju sa tijesnih 27:26 i nakon 20 godina se popela na evropski tron. Za Šveđane je to bio pet naslov šampiona Evrope. Bronzanu medalju osvojila je Danska koja je u borbi za treće mjesto savladala Francusku rezultatom 35:32.

U januaru je odigran i prvi Grand Slam teniski turnir sezone Australian Open na kojem su slavili Španac Rafael Nadal u muškoj i domaća teniserka Ashleigh Barty. Vrijedi spomenuti da su u konkurenciji mješovitih parova do naslova stigli Kristina Mladenović, Francuskinja čiji su roditelji porijeklom iz Srbije, i Ivan Dodig, Hrvat koji je na početku karijere nastupao za rodnu Bosnu i Hercegovinu.

– Zimske olimpijske igre u Pekingu –

Februar je donio najveće svjetsko zimsko takmičenje – Olimpijske igre u Pekingu. Od 4. do 20. februara u kineskoj prijestonici za odličja se borilo više od 2.700 sportista iz 91 države. Na kraju najuspješnija nacija bila je Norveška, čiji su sportisti osvojili 16 zlatnih, osam srebrenih i 13 bronzanih medalja. Slijedili su ih sportisti iz Njemačke (12 zlata, 10 srebra i pet bronzi) i Kine (9, 4, 2). Jedina zemlja iz regiona koja je stigla do olimpijskih medalja bila je Slovenija, čiji su sportisti bili fenomenalni u Pekingu, osvojivši dva zlata, tri srebra i dvije bronze.

U drugom mjesecu je održano i FIFA svjetsko klupsko prvenstvo, a pehar je osvojio engleski Chelsea koji je u finalu savladao brazilski Palmeiras rezultatom 2:1, nakon produžetaka.

Na stadionu SoFi u Inglewoodu u Californiji 13. februara odigran je 56. po redu Super Bowl, utakmica za šampiona NFL lige u američkom fudbalu. U velikom finalu NFL-a sastali su se Los Angeles Ramsi i Cincinnati Bengalsi. Odigrali su fenomenalnu utakmicu punu preokreta i uzbuđenja, a minutu i 25 sekundi prije kraja Ramsi su touchdownom stigli do trijumfa 23:20. Za Ramsa je ovo bio drugi trijumf u Super Bowlu, s tim što su prvu titulu osvojili 1999. godine dok je sjedište franšize bile u St. Louisu.

Beograd je od 18. do 20. marta bio domaćin Svjetskog dvoranskog prvenstva u atletici. Od sportista iz regiona jedino su srbijanski i slovenski uspjeli doći do odličja. Srbija do najsjajnijeg zahvaljujući sjajnoj Ivani Vuleti, djevojački Španović, koja je slavila u skoku udalj, a Slovenija do bronzanog koje im je donijela Tina Šutej u skoku s motkom.

Vuleta je skokom 7,06 metara stigla do zlatne medalje, i tako po drugi put postala svjetska šampionka u dvorani. Slovenka Šutej je do bronzane medalje stigla skokom od 4,75 metara, dok je svjetska šampionka Amerikanka Sandi Morris skočila pet centimetara više.

Najuspješnija nacija na Svjetskom prvenstvu u Beogradu bila je Etiopija, čiji su atletičari osvojili četiri zlatne, tri srebrne i dvije bronzane medalje.

Tužna vijest potresla je Bosnu i Hercegovinu i region 1. maja, kada je u Grazu u 80. godini preminuo Ivica Osim, legendarni igrač i fudbalski trener. Tokom bogate igračke karijere nastupao je za sarajevski Željezničar, Strasbourg, Sedan i Valenciennes. Kasnije je svoj ugled u svijetu fudbala stekao kao trener Željezničara, Partizana, Panathinaikosa, Sturma iz Graza i japanskog JEF Uniteda te kao selektor reprezentacije SFR Jugoslavije i Japana. Osim je uz najviše počasti sahranjen 14. maja u Aleji velikana na sarajevskom gradskog groblju Bare.

– Real Madrid slavio u Ligi šampiona –

Na stadionu “Ramon Sanchez Pizjuan“ u Sevilli 18. maja odigrano je finale UEFA Lige Evrope u kojem su se sastali Eintracht Frankfurt i Glasgow Rangers. Utakmica je nakon 90, a potom i 120 minuta završena rezultatom 1:1, pa su pobjednika odlučili jedanaesterci. Uspješniji je bio njemački klub, koji je tako stigao do svog drugog evropskog pehara u istoriji. Prvi put Eintracht je evropski pehar osvojio 1980. godine, kada je slavio u Kupu UEFA, takmičenju koje je preteča Lige Evrope.

Beograd je u godini na izmaku bio domaćin još jednog velikog događaja. Naime, od 19. do 21. maja u beogradskoj Areni održan je Final four košarkaške Turkish Airlines Eurolige. Na završni turnir plasirali su se Anadolu Efes, Real Madrid, Barcelona i Olympiakos. Nakon što su slavili u polufinalu u veliko finale su ušli Anadolu Efes i Real Madrid. U sjajnom finalu u kojem su dominirale odbrane slavio je Anadolu Efes rezultatom 58:57 te tako uspio odbraniti naslov šampiona Evrope.

Prvog pobjednika novog UEFA-inog takmičenja Konferencijske lige dobili smo 25. maja. U finalnom duelu, igranom na stadionu Kombetare u Tirani sastali su se Roma i Feyenoord, a slavio je italijanski klub rezultatom 1:0. Time je Roma ušla u istoriju kao prvi osvajač UEFA Konferencijske lige.

I finale UEFA Lige šampiona odigrano je u maju. Na Stade de Franceu u Parizu 28. maja sastali su se Liverpool i Real Madrid. Nakon sjajnih 90. minuti golom Viniciusa Juniora iz 59. minute slavio je Real rezultatom 1:0. Za “kraljevski klub“ bio je to čak 14. naslov šampiona Evrope.

Od 22. maja do 5. juna održan je Roland Garros, drugi Grand Slam teniski turnir sezone. I u Parizu je španski teniser Nadal stigao do trofeja, čak 22. na Grand Slam turnirima po čemu je najuspješniji u istoriji “bijelog sporta“. U ženskoj konkurenciji pehar je osvojila Poljakinja Iga Swiatek.

Prvog dana juna po prvi put je odigrana i Finalissima, utakmica između šampiona Južne Amerike i Evrope u fudbalu. U prvom izdanju sastali su se fudbaleri Argentine i Italije, a susret je odigran na londonskom Wembleyju. Slavili su Argentinci sa ubjedljivih 3:0 i najavili sjajne stvari u 2022. godini.

– Đoković trijumfovao na Wimbledonu –

U Kelnu je 18. i 19. juna održan Final four Lige šampiona za rukometaše na kojem su nastupili Kiel, Barcelona, Veszprem i Vive Kielce. Finale su izborili Barcelona i Kielce, a slavio je španski velikan poslije boljeg izvođenja sedmeraca. Naime, finale je završeno rezultatom 28:28, a nakon produžetaka je također bilo neriješeno 32:32, pa se pristupilo izvođenju sedmeraca. Za “Barcu“ je to bila rekordna 11. titula šampiona Evrope.

Krajem juna i početkom jula održan je treći Grand Slam turnir sezone Wimbledon. Istina ovoga puta se nije bodova za ATP listu, zbog zabrane nastupa ruskim takmičarima na turniru, ali je ponovo bio veoma atraktivan i zanimljiv. Do 21. Grand Slam titule u karijeri stigao je srbijanski teniser Novak Đoković, dok je kod djevojaka pehar podigla Kazahstanka Elena Rybakina.

Od 15. do 24. jula u Euguenu u Sjedinjenim Američkim Državama održano je Svjetsko atletsko prvenstvo. Od atletičara iz regiona radovali su se Slovenac Kristjan Čeh, koji se okitio zlatom u bacanju diska, i Hrvatica Sandra Perković, koja je stigla do srebra u istoj disciplini u ženskoj konkurenciji. Svjetskim prvenstvom dominirali su domaći atletičari i atletičarke koji su SAD-u donijeli 13 zlatnih, devet srebrnih i 11 bronzanih medalja.

Utakmica UEFA Superkupa u kojoj su se sastali Real Madrid, osvajač Lige šampiona, i Enitracht Frankfurt, pobjednika Lige Evrope, odigrana je 10. augusta na Olimpijskom stadionu u Helsinkiju. U odličnoj utakmici Real je golovima Davida Alabe i Karima Benzeme stigao do još jednog trofeja u bogatoj klupskoj istoriji.

Rim je od 11. do 21. augusta bio domaćin Evropskog prvenstva u vodenim sportovima na kojem je zablistala 16-godišnja bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar, koja se okitila zlatom i bronzom. Pudar je postala evropska šampionka u disciplini 200 metara delfin, a do bronzane medalje je stigla na 50 metara delfin. Tako je Pudar donijela dvije istorijske medalje za Bosnu i Hercegovinu, ujedno jedine za sportiste iz regiona u plivačkom dijelu EP-a u Rimu, podsjeća Anadolu Agency (AA).

– Evropsko prvenstvo u znaku atletičara iz regiona –

Od 15. do 21. augusta u Minhenu je održano još jedno veliko atletsko takmičenje u 2022. godini, ovog puta Evropsko prvenstvo. Takmičari iz regiona zabilježili su sjajne rezultate. Hrvatska je bila najuspješnija s dva zlata Filipa Mihaljevića u bacanju kugle i Sandre Perković u bacanju diska te jednim srebrom koje je osvojila Matea Parlov Koštro u maratonu. Srbija je također bila odlična osvojivši četiri medalje, s tim da je stigla do jednog zlatnog, dva srebrna i jednog bronzanog odličja. Najsjajniju medalju Srbiji donijela je Ivana Vuleta u skoku u dalj. Srebrne medalje osvojili su Armin Sinančević u bacanju kugle i Adriana Vilagoš u bacanju koplja, a bronzanu Angelina Topić u skoku u vis. Sloveniju su obradovali Kristijan Čeh srebrom u bacanju diska i Tina Šutej bronzom u skoku s motkom, dok je jedino odličje za Crnu Goru i to srebrnog sjaja osvojila Marija Vuković u skoku u vis. Najuspješnija nacija Evropskog atletskog prvenstva bila je Njemačka sa sedam zlatnih, sedam srebrnih i dvije bronzane medalje.

Slovenija i Poljska su od 26. augusta do 11. septembra bile domaćini Svjetskog prvenstva za odbojkaše. Do četvrte titule svjetskih šampiona stigla je Italija, domaćin Poljska je osvojila srebro, a Brazil bronzu. Slovenija je na kraju zauzela četvrto mjesto.

U splitskoj Spaladium areni od 29. augusta do 10. septembra održano je Evropsko vaterpolo prvenstvo, a Hrvatska je znala iskoristiti domaćinstvo te se okitila naslovom šampiona Evrope. U finalu Hrvatska je savladala Mađarsku, dok je do bronzane medalje stigla Španija pobjedom nad Italijom.

Posljednji Grand Slam turnir sezone – US Open odigran je od 29. augusta do 11. septembra u New Yorku. Činjenicu da na turniru nije nastupio Đoković, a da je Nadal došao u lošoj formi iskoristio je mladi Španac Carlos Alcaraz, koji je sa svega 19 godina stigao do svoje prve Grand Slam titule u karijeri. U ženskoj konkurenciji slavila je Poljakinja Iga Swiatek.

Evropsko prvenstvo za košarkaše održano je od 1. do 18. septembra u čak četiri države: Njemačkoj, Češkoj, Gruziji i Italiji. Iz regiona su nastupile selekcije Hrvatske, BiH, Srbije, Slovenije i Crne Gore, ali nijedna nije došla do borbe za medalje. Najdalje je “dogurala“ Slovenija, koja je u četvrtfinalu senzacionalno eliminisana od Poljske. Naslov evropskih šampiona pripao je Španiji, koja je u finalu nadigrala Francusku. U borbi za bronzanu medalju Njemačka je savladala najveće iznenađenje turnira Poljsku.

– Odbojkašicama Srbije svjetsko zlato –

Od 22. septembra do 1. oktobra u Australiji je održano Svjetsko prvenstvo za košarkašice na kojem je po prvi put u istoriji nastupila i reprezentacija Bosne i Hercegovine. Uz BiH, region je predstavljala i Srbija. Bh. košarkašice su debitantski nastup okončale sa svih pet poraza u grupnoj fazi, dok je Srbija stigla do četvrtfinala gdje je eliminisana od Sjedinjenih Američkih Država, koje su kasnije stigle do naslova svjetskih šampionski. Srebro je pripalo Kini, a bronza Australiji.

Svjetsko prvenstvo za odbojkašice održano je od 23. septembra do 15. oktobra u Holandiji i Poljskoj, a titulu šampionki svijeta uspjela je odbraniti Srbija. Sjajne srbijanske odbojkašice u finalu su savladale Brazil sa ubjedljivih 3:0, dok je u borbi za bronzanu medalju Italija ostvarila pobjedu protiv SAD-a.

Tri države regije Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Slovenija bile su domaćin Evropskog prvenstva za rukometašice, koje je održano od 4. do 20. novembra. Sjajan posao napravile su Crnogorke koje su došle do bronzanog odličja. Crna Gora je u borbi za treće mjesto savladala Francusku rezultatom 27:25. Identičnim ishodom završeno je i finale u kojem je Norveška nadigrala Dansku.

Do još jednog velikog trofeja u blistavoj karijeri stigao je Novak Đooković. Srbijanski teniser je slavio na ATP finalu, koje je održano od 13. do 20. novembra u Torinu. U finalu Đoković je bio bolji od Norvežanina Caspera Ruuda.

Velika nagrada Abu Dhabija, koja je vožena 20. novembra, bila je posljednja trka šampionata Formule 1 za 2022. godinu. Holanđanin Max Verstappen, vozač RB Racinga, još jednim trijumfom samo je potvrdio dominaciju i osvajanje titule šampiona Formule 1. U poretku konstruktora naslov je osvoji RB Racing.

Kao šlag na sportsku 2022. godinu došlo je Svjetsko fudbalsko prvenstvo koje je od 20. novembra do 18. decembra održano u Kataru. Region su predstavljali Hrvatska i Srbija, a ljubitelji fudbala mogli su uživati u sjajnom turniru prepunom uzbuđenja. Ono što je zanimljivo jeste da su Hrvati, nakon srebra iz Rusije 2018. godine, odigrali još jedan vrhunski turnir i stigli do bronzane medalje. U borbi za treće mjesto savladali su najveću senzaciju Maroko rezultatom 2:1. Do finala su stigli Francuska, branilac naslova iz Rusije, i Argentina, predvođena 35-godišnjim Lionelom Messijem, kojem je to bila vjerovatno posljednja prilika da se domogne pehara namijenjenog svjetskim šampionima, jedinog kojeg nije imao u blistavoj karijeri. Odigrali su sjajnu utakmicu koja je poslije 2:2 u 90 minuta otišla u produžetke, nakon kojih je rezultat glasio 3:3. Svjetskog šampiona morali su odlučiti jedanaesterci, a uspješniji su sa 4:2 bili Argentinci, koji su tako stigli do trećeg naslova u istoriji.

Ljubitelje fudbala, ali i sporta uopšte, 29. decembra potresla je tužna vijest da je legendarni Edson Arantes do Nascimento Pele preminuo u 82. godini u Sao Paolu. Pele će ostati upamćen kao jedan od najboljih svjetskih fudbalera svih vremena, a podatak da je jedini koji je kao igrač osvojio čak tri svjetska prvenstva (1958, 1962. i 1970. godine) dovoljno govori o kakvom se igraču radilo.

