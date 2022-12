“Katar 2022“: Argentina i Hrvatska u borbi za finale

Na stadionu Lusail sa početkom u 20 sati po srednjoevropskom vremenu očekuje se novi fudbalski spektakl, a Argentince i Hrvate će i u ovom ogledu predvoditi prve zvijezde i kapiteni Lionel Messi i Luka Modrić.

Argentina je na putu do polufinala upisala jedan poraz, i to onaj senzacionalni od Saudijske Arabije (1:2) na otvaranju takmičenja u grupi “C“. Potom su prolaz u nokaut fazu osigurali pobjedama protiv Meksika (2:0) i Poljske (2:0).

U osmini finala Messi i saigrači su savladali Australiju rezultatom 2:1 te uspješno prošli još jednu prepreku. Četvrtfinale je donijelo klasik svjetskog fudbala između Argentine i Nizozemske. Nakon sjajnih 120 minuta, koji su okončani rezultatom 2:2, Argentinci su slavili nakon penala i plasirali se u polufinale. Tako je Messi stigao na svega dva koraka od jedinog pehara koji mu nedostaje u karijeri, a to je onaj namijenjen svjetskim šampionima.

S druge strane Hrvatska je u Katar stigla kao vicešampion svijeta sa prethodnog Mundijala u Rusiji i malo ko je očekivao da može ponoviti sličan rezultat. No, “vatreni“ predvođeni fenomenalnim Modrićem ponovo su došli nadomak finala. U grupi “F“ Hrvatska je remizirala sa Marokom (0:0) i Belgijom (0:0) te savladala Kanadu (4:1), što je bilo dovoljno za ulazak u osminu finala.

Tamo ih je čekao Japan, koji je pobjedama u grupi nad Njemačkom i Španijom stigao među 16 najboljih selekcija svijeta. I u osmini finala su Japanci pokazali da su odlična reprezentacija, no nakon 120 minuta i rezultata 1:1, poslije boljih izvođenja penala slavili su Hrvati. Uoči četvrtfinala u kojem je rival Hrvatske bio Brazil mnogi su je unaprijed otpisali, ali su izabranici Zlatka Dalića još jednom potvrdili da su vrhunska reprezentacija koja spada u sami svjetski vrh. Poslije 90 minuta rezultat je glasio 0:0; a onda je Brazil poveo u u prvom produžetku. Izgledalo je da je tu kraj priče “vatrenih“ u Kataru, ali je Bruno Petković u 117. minuti izjednačio i odveo utakmicu do penala. Hrvatska je još jednom bila uspješnija u izvođenju jedanaesteraca te zasluženo stigla do novog polufinala na Svjetskom prvenstvu.

U drugom polufinalu u srijedu na stadionu Al Bayt s početkom u 20 sati sastaće se Francuska i Maroko.

