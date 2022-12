Šta se događa u Kataru: Preminuo još jedan novinar na Svjetskom prvenstvu

Nakon američkog novinara Granta Vala (Wahl), još je jedan novinar izgubio život na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Radi se o Halidu al-Mislamiju (Khalid al-Misslami), fotoreporteru katarske televizije Al Kass TV.

Uzrok smrti još uvijek nije poznat, ali tamošnje novine Gulf Times izrazile su saučešće obitelji i prijateljima nesretnog fotoreportera.

Tužna vijest stigla je samo nekoliko sati nakon smrti američkog sportskog novinara koja je šokirala svijet.

Al Kass TV photojournalist Khalid al-Misslam passed away recently.

Al- Misslam, a Qatari, died suddenly while covering the FIFA World Cup Qatar 2022. We believe in Allah’s mercy and forgiveness for him, and send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/M1ZyoBJWkW

