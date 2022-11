Vahid Halilhodžić: Teško mi je prihvatiti realnost, ali nema druge

No, legendarni bosanskohercegovački trener neće voditi reprezentaciju u Kataru jer ga je poslao stajao sukob s najvećim zvijezdama ekipa. Među njima je Hakim Ziyech, igrač engleskog Chelseaja, prva violina i najopasniji igrač marokanske reprezentacije.

Čelnici Nogometnog saveza Maroka i Halilhodžić prošlog su ljeta, nakon nekoliko mjeseci natezanja, dogovorili sporazumni raskid ugovora.

Vahid Halilhodžić nije htio popustiti

Vaha nije htio popustiti i vratiti zvijezde koje je otpisao. S druger strane, u Savezu su odlučili staviti zvijezde ispred čovjeka koji je ostvario impresivne rezultate na uspješnom putu do SP-a.

Vahid Halilhodžić se javio za Net.hr. Inače, ovo je treći put u karijeri da je Halilhodžić uoči nastupa na SP-u dobio otkaz. Prije mu se to dogodilo s Obalom Slonovače 2010. te s Japanom 2018. godine.

Halilhodžić je vodio Maroko u 30 utakmica i upisao 20 pobjeda uz samo tri poraza. Ostavio je reprezentaciju na 22. mjestu ljestvice FIFA (Svjetska nogometna federacija). Njegov selektorski potpis, učinak, je jak. Posao, dakle, je uspješno odrađen…

“Svjetsko prvenstvo, po meni, dolazi u vrlo nezgodnom trenutku. Većina igrača, posebno onih koji igraju u Evropi, jako su umorni. Vidite i sami da sve reprezentacije imaju problema s povredama nogometaša.

Vjerovatno će to odlučiti, odnosno biti jedan odlučujući faktor. Reprezentacije koje će imati najmanje problema s ozljedama, odnosno umorom i formom igrača, one će imati vjerovatno veće šanse za nečim velikim”, kazao je Halilhodžić i odmah upalio lampicu.

Pa, zar na ovom SP-u forma igrača neće biti optimalnija i bolja nego u terminu juni-juli, nakon naporne sezone? Sad su igrači u boljoj formi nego na kraju sezone. Barem bi trebali biti…

“Gledajte, to vam je vrlo varljivo. Ovosad je period u kojem neki nogometaši igraju po tri utakmice sedmično. Prvenstvo, kupovi i Evropa. Igrači su bili u jako jednom ritmu. Sad su se odmah prebacili na nikad kraće pripreme i nikad kraći odmor.

Velika iznenađenja

Normalno da su igrači umorni. Posebno su umorni oni koji nastupaju u klubovima koji igraju Ligu prvaka. Baš zbog toga očekujem da bi se moglo tokom prvenstva dogoditi velika iznenađenja”, kaže Vaha.

Kako vam izgleda Hrvatska i može li opet ostvariti veliki rezultat na turniru?

“Bit ću realan. Hrvatska reprezentacija će teško ponoviti rezultat kao od prije 4 i pol godine. Taj fenomenalan uspjeh iz Rusije za čitav hrvatski narod teško će se ponoviti i u Kataru. Međutim, sve je moguće. Hrvatska ima stabilnost, jednu ekipu predvođenu fenomenom zvanim Luka Modrić.

On puno pomaže i selektoru u utakmicama. Nekoliko novih igrača su osvježili reprezentaciju. Sa starom gardom poput Kovačića, Brozovića, Perišića, Kramarića, Vide i svih ostalih koji su tu godinama i koji se poznaju.

Među njima vlada uigranost, automatizam, i na terenu i van njega. To je vrlo važno, hrvatska reprezentacija može ponoviti uspjeh iz Rusije. Da li može otići do finala, teško je u ovom trenutku reći, ali sve je moguće”, smatra slavni Mostarac.

Prva utakmica na turniru za Hrvatsku je upravo protiv Maroka 23. novembra. Upravo je Vaha trebao biti nasuprot Zlatka Dalića na klupi, ali neće…

“Niti jednu riječ neću reći protiv Maroka niti ću se više vraćati na tu priču. Želim to što prije zaboraviti. No, ono što ću reći je da za uspjeh Maroka u toj utakmici ključno će biti da postoji u ekipi disciplina u radu, ponašanju, disciplini. U taktičkim zadaćama na terenu. Jer, svaka utakmica na SP-u će biti velika taktička bitka u kojoj će prevladavati navedene stvari.

Teško bez discipline

Svjetsko prvenstvo je takmičenje na kojem je najveći domet u tehničko-taktičkim mogućnostima, u izdržljivosti, u pripremi.

Svaka reprezentacija na prvenstvu koja neće imati disciplinu u igri vrlo će teško nešto i napraviti, ostvariti neki uspjeh. Sve ekipe bit će, više-manje, izvanredno dobro organizirane.

Svaki i mali detalj će se ispitati. Detalja i priprema ima jako puno i sve se to treba prenijeti na igrače. To se radi iz utakmice u utakmicu. Za svaku utakmicu posebno. Jako je puno tu toga. Ogroman je to posao”, kaže Halilhodžić.

S Marokom je ostvario podvig i upisao se u nogometnu historiju. S četiri različite reprezentacije izborio je nastup na završnom turniru.

“Sve što sam napravio u svom mandatu na klupi Maroka. Ti svi rekordni rezultati, nisu, eto i sami vidimo svi, bili dovoljni.

Mi smo imali u kvalifikacijama u prosjeku najmanje tri gola po utakmici. To je bilo jako efikasno. Stoga, sve što se meni dogodilo, malo je teško prihvatiti. Znate, teško mi je prihvatiti kao čovjeku.

Zato ne bih htio pričati ništa više o tome. Teško to neko može shvatiti. Takvu stvarnost stvarno je teško za shvatiti i prihvatiti, ali moram. Nema mi druge”, riječi su Halilhodžića.

Facebook komentari