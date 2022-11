Ronaldo osuo paljbu po Junajtedu

Ronaldo o Eriku ten Hagu: “Ne poštujem ga jer on ne pokazuje poštovanje prema meni.”

Potom je Ronaldo govorio o bivšem treneru “Đavola”, Ralfu Rangniku: “Ako nisi čak ni trener, kako ćeš biti šef Mančester Junajteda? Nikad nisam ni čuo za njega.”

“Slijedio sam svoje srce. On (Ser Aleks Ferguson” mi je rekao, ‘Nemoguće je da dođeš u Mančester Siti’, a ja sam rekao, ‘OK, šefe’.” Objasnio je Portugalac zašto se vratio u klub, prenose Nezavisne.

Ronaldo je onda “na zub” uzeo i stanje u klubu kada se vratio:

“Napredak je bio nula. Otkako je Ser Aleks otišao, nisam vidio nikakvu evoluciju u klubu. Ništa se nije promijenilo. Mislim da bi navijači trebali znati istinu. Klubu želim sve najbolje. Zbog toga sam došao u Mančester Junajtted. Ali imate neke stvari iznutra koje (nam) ne pomažu da dostignemo najviši nivo kao Siti, Liverpul, pa čak i sada Arsenal. Klub s ovom dimenzijom bi trebao biti na vrhu stabla po mom mišljenju, a oni to nažalost nisu,” prenosi “Sport Bible”

Ronaldo je onda pojasnio da Ser Aleks zna bolje od ikoga da klub nije na putu na kojem zaslužuje biti, te da to svi znaju. Onda je objasnio da ljudi koji to ne vide to je zato što ne žele vidjeti; jer su oni slijepi.

Za kraj on je progovorio o bivšem saigraču, Vejnu Runiju:

“Ne znam zašto me toliko kritikuje, vjerovatno zato što je završio karijeru, a ja još uvijek igram na visokom nivou. Neću reći da izgledam bolje od njega. Što je istina.”

