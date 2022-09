As: UEFA će sve šokirati odlukom o finalu Lige prvaka

UEFA će uskoro finale Lige prvaka, dakle utakmicu za naslov prvaka Evrope, prebaciti s tog kontinenta na drugi. Navedeni izvor piše kako su u Nyonu uvjereni da je sazrelo vrijeme za ono što je UEFA-in predsjednik Aleksander Čeferin govorio prije par godina:

Čeferin: Navijačima to nije problem. Već putuju iz Portugala u Azerbajdžan

“Moramo razgovarati o tome. Možda je to dobra ideja za budućnost. Za navijače neće biti problema. Sada već putuju iz Portugala u Azerbejdžan, što je ista udaljenost kao let iz Evrope do New Yorka.” As navodi da će ti navijački letovi izgledno biti za dvije godine jer UEFA ozbiljno razmatra da finale Lige prvaka 2024. s planiranog Wembleyja preseli u New York.

To bi bila savršena uvertira za SP koji 2026. organiziraju SAD, Meksiko i Kanada. Drugi proklamirani razlog je što je nogomet u Americi popularniji nego ikad, a u MLS više ne dolaze samo evropske ili latinoameričke zvijezde na kraju karijere.

Italijani i Španci probili su led, ali ovo je nešto sasvim novo

Naravno, o onom najvažnijem razlogu UEFA ne govori niti neslužbeno, ali je samorazumljiv; odigravanje najatraktivnije utakmice klupskog nogometa na svijetu u New Yorku donijelo bi Evropskoj nogometnoj uniji ogromnu zaradu.

Očekuje se dakle donošenje revolucionarne odluke o odigravanju utakmice za naslov prvaka Evrope otprilike šest hiljada kilometara daleko od Evrope. Do sada evropski velikani utakmice ili u zadnje vrijeme Španci turnire nacionalnih superkupova igrali su u arapskom svijetu ili na Dalekom istoku. Naravno, zbog velike zarade koju takve revije nose, ali utakmice za trofeje u euro-kupovima nisu se još igrale van Evrope, piše Raport.

