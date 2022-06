Selektor Brazila optimističan: Vrijeme je da osvojimo Mundijal!

Brazil je svjetski prvak posljednji put bio 2002. godine kada se Mundijal održavao u Južnoj Koreji i Japanu. međutim, nakon toga uslijedio je period “suše“, što se zemlji gdje je fudbal apsolutno sve izuzetno teško podnosi.

Tite smatra da je sada trenutak da ponovo osvoje trofej namenjen najboljoj fudbalskoj reprezentaciji na svijetu i da konačno umire navijače, na čijoj su meti već duži vremenski period.

“Plasirali smo se na Mundijal, a sada je vrijeme i da ga osvojimo. Velika su očekivanja, ali smo sada fokusirani na šampionski trofej. Bili smo šampioni Južne Amerike 2019. Imamo najduži niz bez poraza u kvalifikacijama za Mundijal, postigli smo više golova od Argentine. Šta ljudi očekuju? Kvalifikacije za Mundijal u Južnoj Americi su teške“, rekao je Tite za britanski “Guardian“.

On smatra da je pogrešno što ljudi van Brazila doživljavaju Neymara kao jedinu zvijezdu njihovog nacionalnog tima.

“Neymar je sada okružen igračima koji također mogu da zablistaju. Neymar sve to razumije, jer on podstiče ekipu da još raste i to je njegova veličina. Neymarova izjava o navodnom povlačenju iz reprezentacije Brazila je izvučena iz konteksta. Razgovarao sam sa svim igračima, uključujući i Neymara. Pričali smo o pripremi za utakmice. Javnost uvijek očekuje mnogo od njega. Ali, nije on jedina zvijezda. Tu su Vinicius, Raphinha, Casemiro, Fabinho…”, zaključio je Tito.

Brazil će na Svjetskom prvenstvu u Kataru igrati u grupi G zajedno sa Srbijom, Švicarskom i Kamerunom, piše N1.

