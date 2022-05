Predstavljena knjiga o FK Velež: Čorba na ideji da se otvori muzej Rođenih

Neko je na sinoćnjoj promociji u Bristolu rekao da bi bilo dobro da svako ko ima nešto iz historije Veleža

to donese i ustupi klubu. Moja ideja je da se napravi muzej za buduće generacije. Mladi trebaju znati šta

je oduvijek Velež za ovaj grad. Klub je imao različite generacije i sve one zaslužuju respekt i poštovanje,

izjavio je Hadžiabdić.

Ibrulj je rekao je da je u početku imao ideju na jednom mjestu skupiti sve što je prošao klub tokom

stotinu godina postojanja.

– Postoje objektive rupe u historiji kluba. Skrivena je arhiva od prije Drugog svjetskog rata, te uništena

tokom ovog posljednjeg. I bilo je teško sklopiti sliku tog klupskog kontinuiteta. Nakon dugogodišnjeg

istraživanja došli smo tu gdje smo danas. Knjiga otvara nove stvari, neke koje nismo ranije znali, te

potvrđuje kontinuitet ideje i identiteta od 1922. do danas. Tu je retrospektiva historije od prvog dana do

danas. Od preduslova za stvaranje kluba i odgovora zašto je stvoren, do dešavanja u Drugom svjetskom

ratu, te kasnijeg rasta paralelno sa rastom grada, kazao je Ibrulj.

