Vaha šokirao Marokance: Hvatali se za glavu kada su vidjeli šta traži bh. stručnjak

Trenutno je na klupi još uvijek bivši trener Dinama Vahid Halilhodžić koji ih je i odveo do Katara gdje su u grupi s Hrvatskom, Belgijom i Kanadom.

Marokanski savez se želi riješiti Halilhodžića, no prema pisanju tamošnjih medija, to neće biti tako jednostavno. U Savez je danas navodno stigao jasan uvjet koji je Vaha postavio kako bi raskinuo ugovor sa reprezentacijom Maroka.

Bivši trener Dinama traži isplatu svih svojih plata do kraja ugovora, a to znači da bi mu, u slučaju otkaza, Marokanci morali isplatiti čak četiri milona eura. To je iznos koji je za njih u ovom trenutku prevelik i to ih je šokiralo, piše Raport.

Dodatni problem je i što Vahina potencijalna zamjena, Andre Villas-Boas, traži 450.000 eura mjesečno, a to je opet preveliki zalogaj za Maroko. Tako izgleda da će Vaha Maroko voditi barem još u idućoj prijateljskoj utakmici protiv SAD-a, a marokanski mediji čekaju da vide hoće li se na popisu za tu utakmicu naći otpisane zvijezde Hakim Ziyech, Amine Harit i Noussair Mazraoui.

