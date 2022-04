Lionel Messi definitivno donio odluku o nastavku karijere i gdje želi igrati iduće sezone!

Naravno, kada su odlasci iz kluba u pitanju najviše se piše o tome kako je Kylian Mbappe, kojem uskoro istječe ugovor, sve dogovorio sa španskim Real Madridom.

Priča se i kako sigurno odlazi i Neymar, za kojeg navijači PSG-a više nemaju strpljenja, prenosi Tportal.

No, u zadnje vrijeme sve se više piše o tome što je odlučio Argentinac Lionel Messi jer nakon spektakularnog i neočekivanog odlaska iz Barcelone, koju je napustio kao slobodan igrač, ipak se nije najbolje uklopio u PSG-u.

A najviše ih sve u klubu boli rano ispadanje iz Lige prvaka već u osmini finala pa stoga trenutno nije jasno s kakvim će sastavom sljedeće sezone napasti titulu prvaka Evrope koju čelnici kluba silno žele i nisu štedjeli novac.

Jasno je kako uskoro stiže i novi trener jer navodno sigurno odlazi Mauricio Pochettino.

Podsjetimo, na vrhu želja za novoga trenera je legendarni Francuz Zinedine Zidane, a spominje se i aktualni trener Tottenham Hotspura Antonio Conte. Također se piše kako na mjesto sportskog direktora umjesto Leonarda stiže legendarni Arsene Wenger.

No, posebna priča ipak je Lionel Messi koji je u 35. godini života i jasno je kako je odigrao svoje najbolje utakmice, a uz sve to još uvijek igra za reprezentaciju Argentine i to ga dodatno troši.

A ujedno i brine čelnike kluba jer se često s okupljanja reprezentacije vraća umoran i ozlijeđen.

Messijeva statistika dovoljno govori, na 30 utakmica ove sezone postigao je samo devet golova uz 13 asistencija. Godine rade svoje i pitanje je hoćemo li ga gledati u PSG-u i sljedeće sezone iako ima ugovor do ljeta 2023. godine. Jer sve se više piše o tome da bi se želio vratiti u Barcelonu kako bi u tom klubu završio karijeru.

No, ako je vjerovati argentinskim medijima, koji su nove informacije doznali od izvora bliskog Messiju, čini se da će odraditi i drugu sezonu u PSG-u.

Navodno je donio važnu odluku i odlučio je pošteno odraditi ugovor do kraja kako bi pokušao opravdati ogroman novac uložen u njega i gospodski otići iz kluba.

A velik motiv mu je i Liga prvaka u kojoj želi još jednom otići do kraja i navodno je sve podredio tome! A tada će biti u 36. godini života i pitanje je hoće li nakon toga uopće imati volje i želje još igrati nogomet.

No, kako god se okrene PSG čeka veliki “rebuilding” tokom ljeta i momčad će izgledati potpuno drukčije. Ali kako stvari stoje u njoj će ipak biti Messi.

