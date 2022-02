Cristiano Ronaldo odbija sinu (11) kupiti telefon: Najbitnije je obrazovanje

Nogometaš Manchester Uniteda izjavio je kako se plaši da njegov sin Cristiano Ronaldo Jr. ne postane opsjednut telefonom, kao što je slučaj s mnogim njegovim vršnjacima.

“Jednom je tražio da mu kupim i-Phone kako bi me mogao nazvati, ali rekao sam mu da ne može. Ako me želi nazvati, neka to učini preko bake. Želim mu dati do znanja da ne može tek tako dobiti sve što poželi. Obrazovanje je najbolja stvar koju mu mogu podariti”, izjavio je Ronaldo.

Nogometaš je već ranije govorio o utjecaju tehnologije, istaknuvši da su nove generacije korak ispred svojih godina.

“Tehnologija je definitivno od pomoći. Pomogla je meni i cijelom svijetu, ali mislim da to trebamo iskoristiti, a ne postati opsjednuti njom”, rekao je tada.

Njegov najstariji sin u junu će napuniti 12 godina. Već ide tatinim stopama, a trenutno trenira nogomet u akademiji Manchester Uniteda, dok je prije toga trenirao u školi za mlade Juventusa.

Pored njega, portugalska zvijezda i njegova partnerica Georgina Rodriguez uskoro će postati roditelji blizanaca, a imaju još troje djece kćerku Alanu Martinu te blizance Evu i Matea. prneosi “Klix“.

Facebook komentari