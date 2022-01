Haland je zatražen da pojasni svoje riječi zbog kojih su u Dortmundu poludjeli

To je izazvalo bijes direktora kluba Hans-Joachima Watzkea koji je negirao takve tvrdnje, a norveški napadač ponovno se suočio s pitanjem da prokomentira što je tad mislio reći i zaustavio se prije trenutka potpune iskrenosti.

“Proteklih šest mjeseci nisam želio pričati o budućnosti iz poštovanja prema klubu, ali klub me počeo pritiskati da donesem odluku. Ja samo želim igrati nogomet, ali oni me pritišću da sad donesem odluku o budućnosti. To znači da ću uskoro morati odlučiti”, rekao je nedavno norveški napadač Borussije i dodao:

Watzke je bio bijesan

“Moram to prihvatiti. Ne želim taj sastanak, želim se samo fokusirati na nogomet jer to je ono što najbolje radim, a ne kada su mi druge stvari na pameti, ali oni vrše pritisak već neko vrijeme. Ne bih želio sada donositi odluku jer smo usred teškog razdoblja s puno utakmica. Želim samo igrati nogomet, a trenutačno to ne mogu.”

“Reći da je Borussija postavila nekakav ultimatum Halandu… To su obične gluposti. Nema nikakvog ultimatuma. Ako Haland ode iz kluba, mi ćemo pronaći zamjenu kao što smo napravili i kad je Lewandowski odlazio”, opovrgnuo je sve Watzke.

Priča je sad dobila novo poglavlje, mirnije u odnosu na prethodno. Haland je zatražen da prokomentira svoj istup koji je naljutio klupski vrh. Napadač za kojim se otimaju najbogatiji europski klubovi nije bio previše raspoložen za to.

“Moj komentar na pritisak kluba? Osjetio sam da je došlo vrijeme da nešto kažem jer su mnogi drugi pričali. A sad ne želim o tome govoriti. Ono što je rečeno je rečeno, a sad idemo dalje”, odgovorio je.

