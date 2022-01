Arsenal raskinuo ugovor s Kolašincem, bh. igrač potpisuje za francuskog velikana

RMC saznaje da je Kolašinac već u Francuskoj na medicinskim pregledima s novim klubom, a njemu je transfer znatno olakšala činjenica da je raskinuo ugovor s Arsenalom i da će kao slobodan igrač potpisati ugovor.

Ranije se pominjala mogućnost da će Kolašinac naljeto kao slobodan igrač, a nakon što mu istekne ugovor s Arsenalom, pojačati ovaj klub, a bila je i opcija da ga za dva miliona eura dovedu u januaru.

Ipak, na kraju dva kluba nisu pronašla zajednčki jezik, a kako se Arsenal pod svaku cijenu želio riješiti našeg igrača, na kraju je raskinuo ugovor s njim.

Ranije se naš igrač dovodio u vezu s prelaskom u Watford, no to je bilo u decembru prošle godine i na kraju je sve ostalo na špekulacijama.

Arsenal are set to complete two deals: Sead Kolasinac is now one step away from joining OM as expected, deal confirmed and personal terms to be agreed soon. 🔵🤝 #TeamOM #OM

Pablo Marí has also completed medical and will join Udinese on loan. https://t.co/FET14V8Esx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2022