LEGENDARNI ĆIRO: VELIKI SAM BOLESNIK, ALI ĆU POBIJEDITI

Ćiro o Đokoviću

Njegovi rezultati su takvi koje niko ne može zasjeniti. On je po meni najveći sportista ove planete. Uskratili su mu mogućnost da osvoji 21. naslov. I on je griješio, ali oni su ga maltretirali. Australija za mene više nije jedna uređena zemlja. Da njega drže kao nekog kriminalca.

Ja njega obožavam, nisam nikad imao priliku da mu stisnem ruku da ga upoznam. On je sportita koji nema nikakvih predrasuda, činjenica da je uzeo Ivaniševića za trenera to najbolje potvrđuje, prenosi Ćirine riječi stranica HRT-a.

O vakcini

Žalostan sam jer je ostavio na sebe ozbiljnu fleku, nije smio tako deklarativno kompromitirati nešto što spašava čovječanstvo. S obzirom na njegov značaj, mogao je pomoći čovječanstvu da je rekao “Vakcinisat ću se”

Ja nemam šta reći Đokoviću za ovo o vakcini jer ja ni svoju djecu ne mogu nagovoriti da se vakcinišu. Oni imaju neke svoje stavove i razmišljanja koja su idiotska.

O popisu stanovništva

Možda ja najbolje mogu reći o napuštanju Hrvatske, jer i ja sam morao otići radi egzistencije. Ja jako vjerujem u ovu vladu. Ja smatram da će Plenković naći načina kako da vrati narod u Hrvatsku. Kad ja moram razmišljati mogu li imati treće dijete, a ne znam mogu li prehraniti ovo dvoje. Najvažnije je ostvariti ekonomsku moć.

O bolesti

Ja sam jedan jako veliki bolesnik, ali želim poslati poruku svima koji su sličnoj situaciji da se bore. Evo ja sada poručujem da ću pobijediti sve bolesti pa makar imao pet metastaza. Miran sam i spokojan. Svjestan sam svega, htio bih da na mom primjeru pokažem i ostalima da i u bezizlaznim situacijama nema predaje.

Šta je starost?

Ima jedna užasna definicija starosti, kažu da si star kad ne možeš više ljubav voditi.

O novcu

Svi koji ga nisu imali, svi oni koji su prošli siromaštvo znaju vrijednost novca. Ipak, sada sam svjestan da kad si zdrav da ćeš stvoriti nešto. Kad si zdrav, mudar i svjestan činjenice da kad ostariš trebaš novce.

Zahvala Mamiću

Ja bih sada želio iskoristi i priliku da se zahvalim Mamiću što je Lamzi osigurao da starost i bolest proživi na neki bolji način. Da nije bilo Mamića Lamza bi otišao s ovog svijeta u najtežim psihološkim i fiziološkim bolima. Mamiću je to jedna pozitivna strana.

O patriotizmu

Sad ću reći nešto što ne ide meni na čast. Tuđman mi je rekao da pripadam onoj grupi ljudi koja daje volove, a sirotinja sinove. Ja sam patriota, ne mogu biti veći, ali ne dam sina.

O odnosima sa Srbijom

Da je predsjednik Srbije malo pametniji, on bi pokazao gdje se nalaze sve grobovi naših vojnika. Time bi pokazao volju da se poprave odnosi.

O Crvenoj Zvezdi

Ja nisam odbio Zvezdu, nego su oni odbili mene. Bio sam dobar sa Stankovićem, ali je protiv mene bio Džajić. Ja nikad nisam nikoga odbijao. Najviše mi je žao što nisam više bio u Kini, tamo je “solarno” plaćanje.

Najteži trenuci u karijeri

Najteže mi je bilo na početku karijere u Švicarskoj, proživljavao sam takve traume. Najgore je kad se nudiš svima, a nitko te neće. Onda sam došao u četvrtu ligu i u četiri godine uveo klub u prvu ligu. Nakon toga su me svi htjeli.

Šta je najteže u bolesti?

Najteže je to što je rak otišao u koljena. Sama pomisao da odlazim, ne dam se, ali nije lako. Možda bi bolje bilo da se definitivno predam, ali nećeš. Ja se ne dam. Rak se mene dovezao, hoće me srušiti, vidjet ćemo kako će proći.

O odnosima u ekipama

Niko ne može stvoriti takav ambijent kao Ćiro, mi smo ginuli, jedan za sve, svi za jednog. Tako je to bilo u reprezentaciji. Svi su bili postrojeni, ginuli su jedan za drugog. Ja bih rekao ljubi ga kad se posvađaju, ljubi ga u usta.

O Daliću

Taj dečko je zaslužio sve što mu se dogodilo, on je istinski znalac, čestit čovjek, čestit do neba. On ne zna nego pošteno i rezultat to potvrđuje.

Ko je najbolji igrač na svijetu?

Ja nemam dvojbe, to je Messi, on ima povratnu informaciju, u frakciji sekunde on ima četiri povratne informacije, on ni sam ne zna kako te prođe. On ima talent. Ja kažem Messi, onaj to je veći ekspert, on možda kaže Ronaldo.

Gdje je su tu Modrić i Šuker?

Modrić je ušao u sami vrh nogometa, on ima nevjerovatnu inteligenciju. Šuker je primjer instinktivne inteligencije, on je prvi golgeter svijeta. prenosi Hayat

