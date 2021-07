Zbog ljubavi prema Veležu: Hasić pao u nesvjest u loži

Takvog predsjednika nemate u regionu! Možda ni u svijetu. Od jutra do mraka je na stadionu, u klubu, na terenu, kosi travu, popravlja, valja teren i “namiče” sponzore za “Rođene”. Šemsudin Hasić je osvježenje u bh.nogometu. Mnogi u njemu i Azmiru Husiću vide novog predsjednika NSBiH. Em uspješni, sposobni, em realizirani. I vrlo cijenjeni, pišu Sportske.ba.

Hasić je silno želio da Velež uđe u Premijer ligu. I ušao je. S Hasom Pekušićem, Senadom Keveljom, Kenanom Uzunovićem i prijateljima učinio je sve da Velež izbori nastup u Evropi. Unatoč silnim smicalicama uspjeli su! Nakon 33 godine Rođeni su u Evropi. Čekaju ih dvije utakmice s AEK-om. U narednoj godinu velikog jubileja 100 godina postojanja Veleža, Hasićev “dream team” želi klubu osigurati dugoročnu stabilizaciju.

Stadion u Vrapčićima jedan je od najmodernijih u BiH. Navijači stidljivo priželjkuju šampionsku titulu. Za stoti rođendan. Ništa nije nemoguće. Sve to ispunjava, povremeno i crpi Hasića, do te mjere da je na utakmici u Irskoj na trenutak ostao bez svijesti. Bilo je to tokom utakmice, kada se lomio rezultat. Hasiću su kroz glavu prolazila gostovanja po Gabeli, Goraždu, Orašju, Banovićima, nepravde sudijskih “vukova” Bajraktarevića, Kazlagića i drugih izvršilaca radova nogometnih moćnika i mešetara. Sve su to Rođeni prošli i danas su u Evropi.

I ne čudi što je Hasić na trenutak ostao bez svijesti. Prave stvari za Velež, Rođene i Mostar tek predstoje.

