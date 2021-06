Simon Kjer je Eriksenu vjerovatno spasio život

Kapiten reprezentacije Danske Simon Kjer (Kjaer) najvjerovatnije je spasio život Kristijanu Eriksenu (Christian).

On je među prvima pritrčao saigraču, izvukao mu je jezik i pobrinuo se da je u pravom položaju.

Nešto kasnije, kad je na teren stigla, od straha skamenjena, životna izabranica Kristijana Eriksena, Kjer je i njoj prvi prišao i utješio je. prenosi “Index“.

Da je stanje dramatično prvi je primijetio nogometaš Joakim Maehle.

U akciju pomoći Eriksenu uključio se i sudija Entoni Tejlor (Anthony Taylor.)

This man is a legend, he made sure Eriksen hadn't swallowed his tongue and made sure he was in the right position, true hero right here.@simonkjaer1989❤️#EURO2020 #eriksen pic.twitter.com/TP3QPVUFNL

— Get well soon Eriksen❤️😥 (@toptransferlive) June 12, 2021