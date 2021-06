Selektor bh. fudbalera Petev: Moramo raditi i ići naprijed

Ivaylo Petev, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine poslije neriješenog ishoda (0:0) u prijateljskom duelu protiv Crne Gore, čime bh. tim po 12. put zaredom nije ostvario pobjedu, kazao je da je i zadovoljan i nezadovoljan. Istakao je i da nije sretan što ponovo “zmajevi“ nisu ostvarili pobjedu, i to na domaćem travnjaku Grbavice, javlja Anadolu Agency (AA).

“To su prijateljske utakmice u kojima imamo dosta debitanata i mladih igrača. Za njih to nije jednostavno. Naravno da smo dobili neku sliku novih igrača, tako da sam i zadovoljan i nisam zadovoljan. Tokom utakmice smo toliko griješili da je rezultat mogao biti loš. Zadovoljan sam s tim što smo se borili, trčali i željeli da pobijedimo. Ovo je čudan termin, neki su završili prvenstvo ranije, neki kasnije, i mislim da smo fizički malo pali na kraju. Zbog toga smo griješili i dali prilike Crnoj Gori da postigne gol. Svaka čast Ibrahimu Šehiću što je sve odbranio, odradio je svoj posao danas perfektno“, naglasio je Petev.

Dodao je da ne želi poimenično izdvajati igrače koji su odigrali dobro, a koji nisu ispunili njegova očekivanja.

“Radim svoju analizu i sliku svih igrača. Ima igrača koji su mi se jako svidjeli, ali ima i onih koji nisu igrali na nivou na kojem mogu. Opet kažem, nije jednostavno, jer je reprezentacija veliki nivo i to treba psihički podnijeti. U 20 ili 90 minuta žele na najbolji način predstaviti kvalitet, a to opet dovodi do grešaka. Ima igrača koji su mi se svidjeli i kojima ću dati šansu i u drugim utakmicama“, kazao je Petev.

Bugarski trener istakao je da se ne osjeća dobro zbog toga što reprezentacija BiH već 12 utakmica ne zna za pobjedu, pod njegovim vodstvom četiri, ali da moraju nastaviti raditi.

“Želio sam da pobijedimo, ali je situacija takva kakva je. Prilika je za nove igrače da vidimo šta i kako mogu, tako da nisam ni ja baš sretan, ali ne možemo odustati. Moramo raditi i ići naprijed. Znam da je veliki teret za igrače, ali moramo raditi da izgledamo sve bolje i bolje“, rekao je Petev.

Za četiri dana bh. selekciju u Kopenhagenu očekuje novi prijateljski duel s Danskom, a Petev se nada da će u tom susretu njegovi izabranici pružiti bolju partiju.

“Od sutra ću razmišljati o Danskoj. Mislim da ćemo u Danskoj odigrati bolje, jer smo trenirali pet-šest dana i imali utakmicu. Kada si u nekom kontinuitetu onda je lakše i trčati i boriti se i igrati i mozak radi kako treba. Tako da nadam se da ćemo biti bolji tamo“, zaključio je Petev.

