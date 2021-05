ZIDANE SE EMOTIVNO OPROSTIO OD REALA: SVE ŠTO SAM GRADIO JE PREKO NOĆI ZABORAVLJENO

Francuski stručnjak je imao ugovor s Realom do 2022. godine, ali ga je odlučio sporazumno raskinuti nakon što ove sezone nije osvojio nijedan trofej.

On je vodio Real od 2016. do 2018., a potom se vratio na klupu 2019. godine. Kako je istakao, vratio se zbog predsjednika Florentina Pereza. prenosi 2Hayat“.

To što sam u Madridu proveo 20 godina tokom kojih su mi se desile najljepše stvari, najviše dugujem Florentinu Perezu. On se kladio na mene 2001. godine, borio se za mene iako su određeni ljudi bili protiv toga. Kažem iz srca da ću uvijek biti zahvalan predsjedniku na tome. Uvijek – napisao je Zidane i nastavio:

U maju 2018. godine sam napustio klub jer smo tokom dvije i po godine imali toliko pobjeda i trofeja da sam osjećao da je potrebno nešto novo kako bi klub ostao na vrhu. Danas su stvari drugačije. Odlazim jer osjećam da mi klub ne pruža povjerenje koje mi je potrebno. Poznajem nogomet i zahtjeve kluba poput Reala, znam da moraš otići ako ne pobjeđuješ – svjestan je Zidane ali naglašava kako je uradio mnogo dobrih stvari u drugom mandatu.

Ovdje je zaboravljena jedna vrlo važna stvar: sve što sam gradio iz dana u dan je preko noći zaboravljeno. Sve što sam učinio vezano za odnose među igračima i 150 ljudi oko ekipe s kojima sam radio je zaboravljeno. Ovdje sam bio s ciljem da osvajam trofeje, ali iznad svega mi smo ljudska bića, imamo emocije i svoj život. Imam osjećaj da ove stvari nisu bile cijenjene – navodi Zidane.

Osim odnosa određenih ljudi u klubu, Zidane nije bio zadovoljan ni odnosom novinara prema njemu.

Boljelo me kada sam nakon poraza čitao da će mi uručiti otkaz. Mediji su ciljano kreirali negativnu atmosferu, ali uz sebe sam imao izvanredne momke koji su do smrti bili uz mene. Kada su stvari bile loše, oni bi me spašavali pobjedama jer su vjerovali u mene i ja sam vjerovao u njih. Naravno da nisam najbolji trener na svijetu, ali sam sposoban dati snagu i samopouzdanje igračima, mojim asistentima i svim uposlenicima kluba – poručio je Zidane koji je zamolio novinare da se više bave stvarima na terenu, te da pruže podršku igračima a ne samo da prave skandale.

Zidane je u dva mandata na klupi Reala osvojio tri Lige prvaka i dva prvenstva, te je time postao jedan od najboljih trenera Kraljeva u historiji.

