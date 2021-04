Deset dana nakon otkaza u Tottenhamu: Jose Mourinho već ima novi angažman

Podkast TalkSPORT je potvrdio da je ugovorno vezao portugalskog stručnjaka za Evropsko nogometno prvenstvo te da će on sudjelovati u emisijama, davati najave i ekskluzivne izjave nakon susreta za njegove slušaoce, piše “SCsport“.

”Trenerski posao mi već nedostaje, a za mene će ovo biti nešto novo i nevjerovatno”, rekao je Mourinho u predstavljanju.

Osim ovog posla, Mourinho je prihvatio još jedan koji se također odnosi na Evropsko prvenstvo. Tokom trajanja EP pisat će i kolumne za “The Sun”.

“It’s something new, it’s incredible.”

𝗝𝗼𝘀𝗲 𝗠𝗼𝘂𝗿𝗶𝗻𝗵𝗼 𝗷𝗼𝗶𝗻𝘀 𝘁𝗮𝗹𝗸𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧! 🚨

✅ A special Euros with the Special One pic.twitter.com/q0gIiwv79c

— talkSPORT (@talkSPORT) April 30, 2021