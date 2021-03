Reprezentativci BiH optimistični uoči utakmice sa Finskom

Reprezentativci Bosne i Hercegovine se okupljaju u Helsinkiju, a osim igrača koji su stigli juče, prvi reprezentativci koji su se ekipi priključili jutros su Ibrahim Šehić, Amir Hadžiahmetović i Amar Rahmanović.

U 20 sati izabranici Ivayla Peteva će odraditi prvi trening.

Vezista Gojko Cimirot o predstojećim obavezama nacionalnog tima je kazao da očekuje pozitivan rezultat.

“Iako imamo samo dva dana da se spremimo za meč, nadam se da ćemo ih iskoristiti najbolje što možemo. Vidjećemo kroz video analize na koji način oni igraju, kako nas ništa ne bi iznenadilo. Smatram da smo kvalitetniji tim od Finske, ali na terenu moramo dati sve od sebe kako bismo to potvrdili. Očekujem pozitivan rezultat“, rekao je Cimirot.

I defanzivac Marko Mihojević je optimističan uoči susreta sa Finskom

“Važno je da se što bolje da se pripremimo za meč. Ranije smo igrali sa njima i to je kvalitetna ekipa. To potvrđuje i njihov plasman na Evropsko prvenstvo. Moramo biti fokusirani i na visini zadatka kako bismo došli do željenog rezultata. Optimista sam i vjerujem da ćemo otvoriti ovaj kvalifikacioni ciklus na najbolji način“, rekao je Mihojević.

