Toni Karačić i Božo Musa najavili: Idemo po tri boda protiv Mladosti

Prvi protivnik Širokobriježanima bit će momčad Mladosti, a utakmica se igra u nedjelju, 28. veljače, od 13 sati u Doboju kod Kaknja.

– U momčadi vlada dobra atmosfera. Imamo određenih kadrovskih problema za nadolazeću utakmicu, ali mislim da su igrači koji će istrčati na teren spremni odgovoriti zadatku – kazao je Karačić na konferenciji za novinare.

Zbog ozljeda nedjeljnu utakmicu propustit će Zachara, Maganjić, Oršolić, Brekalo i Raguž, ali trener Širokobriježana kaže kako unatoč tome očekuje dobru predstavu i pobjedu njegove momčadi.

– Zanima me kako će ova momčad otvoriti proljetni dio prvenstva. Na tragu ovoga što smo radili na pripremama može se reći da je bilo dosta kvalitetno i to mi daje neki optimizam da mogu očekivati dobru izvedbu svoje ekipe i da će to biti dovoljno za pobjedu – dodao je Karačić.

Komentirajući očekivanja u nastavku prvenstva, istaknuo je da je primarni cilj izboriti nastup u europskim natjecanjima.

– To je naš cilj, od toga ne bježimo. Od ljeta do sada nama je otišlo dosta igrača koji su bili u početnoj postavi, a ovi igrači koji su došli, uz to razdoblje adaptacije koje treba proći, mogu napraviti rezultat i što se tiče ciljeva tu se ništa ne mijenja – poručio je Karačić.

Istaknuo je kako Široki Brijeg svojom organizacijom i infrastrukturom ima snagu boriti se za oba trofeja.

Prvi službeni nastup za seniorsku momčad NK Široki Brijeg u nedjeljnom dvoboju trebao bi upisati Božo Musa, 32-godišnji stoper koji je prve nogometne korake napravio na Pecari.

– Morao sam ići okolnim putem da bi došao u svoj klub, ali svaki igrač ima svoj put i ja sam sretan i ponosan i sad imam veći motiv nego ikad da pokažem da u klubu nisu pogriješili što su me angažirali. Ekipa je dosta mlada i promijenjena u odnosu na jesenski dio, ali je karakterna i radna ekipa i to mi se sviđa. Na svakom treningu momci idu maksimalno, daju sto posto od sebe i nadam se da će to na utakmici izgledati dosta dobro – kazao je Musa.

Široki Brijeg nastavak prvenstva dočekuje na trećem mjestu ljestvice s 34 boda, 11 manje od vodećeg Sarajeva i dva manje od drugog Željezničara, piše “Fena”.

