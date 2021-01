Predstavljen Petev: “Da je ispred NSBiH bilo 10.000 navijača, razmišljao bih o tim protestima”

U uvodnom izgalanju pred novinarima je istakao:

“Na neki način me iznenadila zainteresiranost, hvala medijima i javnosti. Velika mi je čast i odgovornost doći u BIH i biti selektor. Vjerujem u sebe i i učinit ću sve da napravimo rezultat.“

Zatim je riječ uzeo potpredsjednik NSBIH Milorad Sofrenić, koji je istakao da je Izvršni odbor održao danas sjednicu i sačinio prijedloge za stručni štab selekcije, ali nije želio otkrivati imena, prenosi “SCsport“.

“U kvalifikacijama želimo ostvariti plasman na SP. Završen je Izvršni odbor i stručni štab čine naši stručnjaci. U narednih desettak dana ostavljamo Petevu vrijeme da iskomunicira sa tim kandidatima i da nađu zajednički jezik. One koje on izabere, od trenera sa naših prostora, da on procijeni kako želi i na narednoj sjednici do 15. februara će on donijeti prijedloge kako bismo mogli kompletirati stručni stab. Begić je bio na IO, predvodio je sjednicu. Neki nisu bili zbog izolacije i samoizolacije, pa nisu željeli doći. Bio je korektan sastanak.”

Na pitanje kako komentariše okupljanje navijača ispred Saveza, Petev je odgovorio:

“Da je bilo 10.000 ljudi, razmišljao bih o tim protestima. Ali, ja nisam vidio njih i znam šta radim. Ako ne bude rezultata, ja ću preuzeti odgovornost. BiH ima kvalitetne igrače, pokušat ćemo napraviti rezultat i siguran sam u njih.”

O očekivanjima je kazao:

“Atmosfera u reprezentaciji je najbitnija. Grupa je teška, želimo izvući maksimum i idemo na pobjedu u svakom meču. Sve ovisi o nama. Očekivanja su jako velika i ja sam to prihvatio. Uvijek sam radio pod pritiskom i nije mi to problem. Trebamo raditi i zbog toga sam došao. Siguran sam da će rezultati biti. Svi moramo biti kao jedan“, kazao je i dodao:

“Ja nikada ne odustajem, radim posao sa srcem. Nisam najidealniji i najljepši, ali mislim da mogu napraviti dobar posao. Nisam odustao nakon pritiska javnosti. Imat ću priliku da se čujem sa igračima i nisam to još napravio, ali ću uskoro.”

Najavio je da će pratiti mečeve Premijer lige BiH:

“Bitno pitanje je domaći fudbal. Ja ću svaku ekipu iz Premijer lige pogledati uživo i naučit ću igrače za kratko vrijeme. Tako radim uvijek. Ja bih želio da situacija sa koronom prođe sutra i da prva utakmica bude kući pun stadion i da naši navijači budu na stadionu, da navijaju za nas. Imam tu energiju, radit ćemo od 0 do 24.”

O prethodnim rezultatima reprezentacije nije želio lamentirati:

“Ja imam svoje mišljenje o prijašnjim rezultatima, ali ne bih volio komentarisati. Fudbal je alogična igra, možeš igrati dobro i izgubiti, dok tako nije u košarci i rukometu. Kult reprezentacije je najbitniji, vidio sam prije kakva je vatra bila i nenormalno navijanje, što želim vratiti. Malo se izgubilo, ali ja znam da će doći.”

Nije želio mnogo govoriti ni o pomoćnicima:

“Sada ne mogu o pomoćnicima, ali će biti u naredne dvije sedmice.”

O igračkom kadru koji će dobijati šansu u nacionalnom timu:

“Moramo biti pošteni i korektni prema poslu. Igrači koji ne igraju mjesec dana ne mogu biti u reprezentaciji. Imam principe i držat ću ih uvijek. Napravit ćemo sve što treba. Imamo plan, želimo biti dominantni, imati dobar posjed. Više akcija za gol praviti, želimo dominirati na terenu. Bit će i drugačijih utakmica, ali uglavnom to želimo.”

Zatim je ponovo govorio Sofrenić, odgovarajući na pitanje kada će novi IO stupiti na dužnost, a akda biti izabrani tehnički direktor reprezentacije i selektor U-21 reprezentacije.

“Novi Izvršni odbor stupa na mandat u naredna dva mjeseca, ne želim govoriti u ime novog IO. U jednom mom mandatu smo otišli na SP, mogli smo više, ali ne treba podcijeniti. Tehnički direktor je otvoreno pitanje, ide se u tom pravcu. Nismo danas birali ni selektora mlade reprezentacije, ali namjeravamo to učiniti do 15. februara, jer imamo malo vremena do početka kvalifikacija.”

O odnosima koje namjerava graditi u reprezentaciji zatim je govorio Petev:

“Mislim da ću imati dobar odnos sa igračima. Oni su prvo ljudi, pa onda igrači. Moramo biti zajedno i raditi sve da bude discipline u reprezentaciji.”

Na pitanje da li je bio konsultovan kada je NSBiH dogovarao prijateljski meč sa Kostarikom (27. marta), bugarski stručlnjak je odgovorio:

“Kada je bila dogovarana Kostarika, sve sam znao i bio upućen, iako nisam još imenovan. Meč je bio u dogovoru sa mnom.“

