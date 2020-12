Cristiano Ronaldo proglašen za igrača stoljeća

Na gala večeri Portugalac je imenovan za najboljeg igrača u u periodu od 2001. do 2020. godine zahvaljujući 756 pogodaka koliko je dao u dresovima tri kluba i nacionalnom timu, piše “Avaz“.

U tom periodu je osvojio pet Liga prvaka, tri titule u Engleskoj, a po dvije u Španiji i Italiji.

🏆 Congratulations to 🇵🇹 CRISTIANO RONALDO on winning the ⁣Globe Soccer Award for the⁣ PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020⁣ 👏#CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #GlobeSoccer pic.twitter.com/Y8Bg2ZfapO

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020