Misimović: “Neki kandidati za selektora ne žele da ih spominjemo, razgovori su u toku”

“U toku su razgovori… Pričamo, a pričat ćemo još, pa ćemo vidjeti“, rekao je Misimović za “Avaz” te dodao:

Uglavnom, sve ide po planu.

Možemo li već razgovarati o imenima? U fudbalskim kuloarima i javnosti se špekuliše o dolasku Ivajla Peteva (Ivaylo), dva Sergeja – Barbareza i Jakirovića, Husrefa Musemića…

“Ne, ne bih još razgovarao o imenima. Neki i ne žele da ih spominjemo kao kandidate, a ni ja ne bih da sada nešto špekulišem. To ne ide u prilog ni nama ni njima“.

Kad ćete Vi i Spahić završiti svoj dio posla, odnosno, obaviti pregovore sa kandidatima i predložiti ime(na) Izvršnom odboru NSBiH koji će donijeti konačnu odluku?

“Za 22. decembar je zakazan Izvršni odbor, na kojem će se razgovarati o toj temi. Mi ćemo do tada završiti naš dio posla… Možda već tada – 22. decembra, dobijemo novog selektora. Vidjet ćemo, ali u svakom slučaju bilo bi dobro da se to tada završi kako bi novi selektor što prije mogao krenuti sa svojim poslom, od posjeta igračima, do svega ostaloga. Ipak, već u martu igramo kvalifikacionu utakmicu u Finskoj, što nam je, hajmo reći, finale u našoj grupi“.

Veliki problem za novog selektora je što prije debija na klupi naše reprezentacije neće imati nijednu prijateljsku utakmicu.

“Poslije Finske (24. mart), a prije utakmice sa Francuskom (31. mart), odigrat ćemo jednu prijateljsku utakmicu. To je jedini termin kada je moguće odigrati prijateljsku utakmicu.”

Ko će nam biti protivnik u toj prijateljskoj utakmici?

“Pregovori su još u toku. Mogu samo otkriti da će ta utakmica, najvjerovatnije, biti odigrana kod kuće, u BiH“, za kraj je rekao Misimović, koji je trenutno u Minhenu.

