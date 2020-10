Bijesnog Messija jedva zadržavali: “Šta je bilo klošaru ćelavi”

Atmosfera je, kao i uvijek bila “vrela” kako za vrijeme, tako i poslije utakmice kada je Messi isprovociran pokazao lice koje do sada nismo imali priliku vidjeti, prenosi “Radiosarajevo“.

Ovdje si ‘popio’ šest komada”, snimile su kamere provokaciju napadača Marcela Martinsa, koji je Lea podsjetio na poraz Argentine od Bolivije sa 6:1 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2010. godine.

Messi to nije mogao da istrpi:

“Šta je bilo klošaru ćelavi? Glupane, zašto praviš sr**a? Koji je tvoj problem?”, žustro mu je odgovorio Messi u općoj gužvi.

Messi: “go fuck yourself, what’s wrong with you baldy? you were screaming the whole game pendejo”

he yelled this at Bolivia’s physical training Lucas Nava after the game 😭😭

pic.twitter.com/thzD2I1WzY

— Mica 💳 (@Mica32x) October 14, 2020