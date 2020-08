Cristiano Ronaldo vaga između četiri ponude, jedna bi mogla biti posebno zanimljiva

Portugalski fudbaler, Cristiano Ronaldo, mogao bi ovog ljeta napustiti Juventus nakon što je italijanski prvak ispao u osmini finala Lige prvaka od Lyona.

“Daily Mail” je analizirao gdje bi 35-godišnji ofanzivac mogao nastaviti karijeru. Prema njihovim navodima, najmanje šanse daju se Barceloni, gdje bi zaigrao s Messijem u napadu, tu postoji nekoliko problema, ali najveći je novac.

Francuski prvoligaš, PSG, jedna je od opcija, posebno ako Neymar napusti klub. Postoji mogućnost i da PSG krene po Ronalda, iako Brazilac ostane u Francuskoj, jer napadač Juventusa je dugogodišnja želja vlasnika Parižana, te bi ga oni sigurno željeli vidjeti u svojim redovima.

No, jedna ponuda bi mogla biti posebno zanimljiva za Cristiana Ronalda, a to je odlazak u kinesku ligu. Iako Ronaldo ima 35 godina, on još uvijek želi igrati na vrhunskom nivou, pa je malo za očekivati da bi fantastični fudbaler mogao nastaviti karijeru baš u Kini.

Za njegove usluge je zainteresovan i Inter Miami, klub koji se takmiči u MLS-u, čiji je vlasnik David Beckham.

Podsjetimo, Cristiano Ronaldo je protekle sezone u Seriji A postigao 33 pogotka, ali na kraju nije uspio osvojiti nagradu za najboljeg strijelca u ligi, piše “Sport1“.

