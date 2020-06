Zvanično: Miralem Pjanić je novi nogometaš Barcelone

Nakon devet godina u Italiji Pjanić će karijeru nastaviti u La Ligi i to u jednom od najvećih klubova svijeta. Bit će to treća “Liga petice” u kojoj će zaigrati vezni nogometaš Zmajeva.

Pjanić je karijeru počeo u redovima Metza, a potom je 2008. godine prešao u Lyon u kojem je igrao do 2011. godine. Nakon toga je pet sezona proveo u redovima Rome, a 2016. godine prešao je u Juventus.

U suprotnom pravcu će Arthur Melo. Vrijednost Arthurovog transfera je 70 miliona eura, dok je vrijednost Pjanićevog transfera 60 miliona eura. U suštini Juventus će doplatiti 10 miliona eura za Brazilca, prenosi “Klix“.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @Miralem_Pjanic

👋 Welcome!

💙❤️ #PjanicCuler

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020