U 81. godini preminuo Nusret Čerkić Dajdža

Nusret Čerkić bio je legendarno desno krilo Veleža 60-tih. U periodu od 1959. do 1969. godine odigrao je 150 prvenstvenih utakmica za voljeni klub.

Također, igrao je u slavnoj generaciji FK Sarajeva, ali i za belgijski prvoligaški klub Gent.

Novinari su zabilježili da je imao najjači udarac u Jugoslaviji, zbog čega su ga prozvali Bombarderom.

S timom Rođenih redovno je zabijao golove Crvenoj zvezdi, Partizanu, Hajduku i Dinamu.

Zbog njegovog gola u posljednjoj sekundi utakmice 1962. godine, Zvezda je izgubila šampionsku titulu, zbog čega im je Partizan poslao 1.000 čestitki, jer su oni u toj sezoni, zahvaljujući Zvezdinom porazu, odnijeli titulu prvaka bivše Jugoslavije, pisao je svojevremeno “Avazov Sport”.

U Veležu je igrao do 1964. godine, a potom je otišao u FK Sarajevo, gdje je igrao jednu sezonu.

“Sa mnom su igrali Muftić, Fazlagić, Vujović, Crnogorac, Biogradlić, Prljača, Mušović, Blažević i Hase, koji me veoma volio. Zvao me Liska, kolegama bi govorio: “Loptu samo gurnite Liski, a onda će sigurno biti gol”. U Sarajevu sam prvi put shvatio značaj derbija. Nikad neću zaboraviti riječi kapitena Biogradlića: “Upamtite, Sarajevo može biti prvak države, a može i ispasti iz lige, ali Želju uvijek treba pobijediti, jer ta nam je pobjeda najvažnija“, govorio se Čerkić za sarajevski list.

Iz Sarajeva se ponovo vratio u matični klub Velež, gdje je nastupao do 1967., kada je otišao u belgijski prvoligaški klub Gent. Po povratku iz inozemstva još je kratko nastupao za matični klub, a potom se oprostio od aktivnog igranja. No, do kraja života je ostao vezan za Velež i fudbal.

Mostarci, ali i oni koji su dio života proveli u gradu na Neretvi su ga prepoznavali po njegovoj vedrini, toplini i osmijehu po kojeg ćemo ga pamtiti.

Osim po uspješnoj karijeri, Čerkića će u Mostaru pamtiti kao velikog sevdaliju i odličnog pjevača. Glas po kojem se pročuo, naslijedio je od svoje majke Fatke. Za PGP je snimio i gramofonsku ploču divnih sevdalinki.

“Oj Mostaru, moj Beharu“, “Što li mi se Radobolja muti“, pjevao je Dajdža.

Pjevao je i pred Džemalom Bijedićem, koji ga je volio.

Avdo Kalajdžić, nekadašnja fudbalska zvijezda mostarskog Veleža i trener mostarskog kluba, oprostio se od popularnog Dajdže.

“Rahmet mu finoj duši. Legenda Mostara, ribar, šaljivđija, šeret, veseljak, duša od čovjeka, pjevao kao slavuj, snimio čak i ploču. Raja nezaboravna. Čovjek koji je ostavio veliki trag u našem Veležu. Hvala ti Dajđi za sve. Za trenutke što sam ih s tobom proveo. Bilo mi je čast poznavati te i imati te za prijatelja, učitelja kolegu i druga. Neka ti je lahka zemlja Dajdža a Cunoj, Deniju i Japiji, kao i familiji iskreno saučešće“, napisao je večeras Avdo Kalajdžić, prenosi “SCsport“.

