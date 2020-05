“Jugoslavija bi se raspala i da smo bili svjetski prvaci”

Legendarni Pape je u razgovoru za “Sportski žurnal” najprije bio obradovan pozivom dopisnika beogradskog lista iz Banjaluke.

“Pozdrav za Banjaluku u kojoj sam uvijek bio oduševljen, kada dođem”, rekao je na početku razgovora Sušić, a potom dodao:

“Vidio sam intervju Milana Jovanovića koji ste mi poslali na viber i obradovali ste me. Uvijek kad čovjek tako nešto pročita o sebi bude ispunjen zadovoljstvom i lijepim utiscima. Drago mi je da sam bio idol jednom mlađem igraču i to saznanje me pričinjava ispunjenim i srećnim, bilo da se radi o fudbalerima koji su igrali u moje vrijeme ili poslije mene, velika je to stvar”.

Legenda jugoslovenskog fudbala se potom prisjetio Mundijala 1990. godine u Italiji i eliminacije u četvrtfinalu od Argentine.

“Uhhh, bolna rana. Mislim da nije bila sramota izgubiti od takve reprezentacije kao što je tada bila Argentina, pogotovo s (Dijegom) Maradonom i (Claudiom) Caniggijom. Objektivno tu utakmicu mogli smo da pobijedimo, da nije bilo ranog iskuljučenja Refika Šabanadžovića u 30. minutu. Iako smo, uključujući i produžetke, igrali 90 minuta sa igračem manje na terenu, favorizovana Argentina ništa nije bila bolja od nas. Imali smo tu nesreću da ostanemo s igračem manje, ali i u tim uslovima smo uspjeli da ne primimo gol, što je bio podvig. Onda su došli penali i lutrija, sreća je stala uz Južnoamerikance”.

Pape ipak ne vjeruje da bi Plavi postali prvaci svijeta da su uspjeli da preskoče Argentince.

“Poslije te utakmice bilo je prisutno razočarenje na sve okolnosti koje su viđene, ali je veliki uspjeh doći u četvrtfinale prvenstva svijeta. Mislim da je švicarski sudija Kurt Retlisberger pogriješio kod dodjeljivanja dva žuta kartona Šabanadžoviću, jedan od njih nije bio… Presudio je autoritet Maradone. Sudbina je tako htjela. Argentina je igrala finale i poražena od Nijemaca s kojima smo mi otvorili takmičenje u našoj grupi, ne baš pohvalno”.

Sušić se nije složio ni sa konstatacijom Faruka Hadžibegića (selektor Crne Gore) da se “Jugoslavija ne bi se raspala da je 1990. godine postala šampion svijeta”.

“Faruk je neviđeni optimista, veliki. Ne vjerujem da bi se išta promijenilo i da smo bili prvaci svijeta. Već prije toga desile su neke stvari koje su najvljivale da će sve da bude vrlo loše. Sjećam se Zagreba i utakmice sa Holandijom kada je čitav ‘Maksimir’ navijao za goste, a nama zviždao. Bilo je to poslije one utakmice Dinamo – Crvena zvezda na kojoj su tenzije prešle fudbalske granice. Nagovještaji su, zaista, bili loši…”, zaključio je legendarni fudbaler Sarajeva i PSGa.

Igračku karijeru je završio 1992. godine u francuskom Red Staru. U dresu reprezentacije Jugoslavije odigrao je 54 utakmice i postigao 21 gol.

loading...

Facebook komentari