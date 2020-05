Ibrahimovićeva supruga otkrila kako su se upoznali: “Vidjela sam samo zlatan sat i veliki nos”

Kako i sama kaže, ne voli da se pojavljuje mnogo u medijima, niti da na društvenim mrežama objavljuje izazovne fotografije. Ona je uspješna preduzetnica, a mnogi smatraju da je ona i najzaslužnija za Zlatanove uspješne investicije.

Jedanaest godina starija supruga je otkrila i kako su se upoznali.

– Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32, imala sam karijeru i bogatstvo i nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna, a on čak nije bio ni moj tip muškarca. Prvi put kada sam ga vidjela, zagradio je svojim Ferarijem moj Mercedes, vidjela sam samo njegov veliki nos i zlatan sat na ruci. Bila sam loše raspoložena i vikala na njega. Mislim da mu se to svidjelo, rekla je Helena Seger, piše “Sport1“.

loading...

Facebook komentari