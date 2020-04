Privatni avion Lea Messija se pokvario u letu i hitno sletio u Brisel

Messijev avion poletio je u petak ujutro iz Tenerifa, a sat vremena kasnije hitno je prizemljen na aerodrom u Briselu, Zaventem, zbog kvara na hidraulici, prenosi The Sun.

Za sada još nije poznato da li je Messi bio u letjelici.

Belgijski portal HLN javio je kako je avion nakon sat vremena poletio iz Bruxellesa, ali se ubrzo opet vratio.

Messi je prije dvije godine kupio Gulfstream V avion, vrijedan 13 miliona eura, a na repu je nacrtan Messijev broj 10, prenosi “Radiosarajevo“.

Leo Messi's private jet did indeed make an emergency landing in Belgium due to problems with the landing gear. It remains unclear if the Barcelona star was on board at the time (@sportwereld_be) https://t.co/cNwCJsHpVf

— Vince Van Genechten 🇮🇹 (@VVGenechten) April 3, 2020