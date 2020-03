Tragedija u Španiji: Preminuo 14-godišnji fudbaler Atletico Madrida

Šokirani smo zbog tužne vijesti o smrti našeg igrača i duboko žalimo zbog velikog gubitka. Atletico Madrid i čitava naša porodica bit će uz Christianovu porodicu i prijatelje u ovim trenucima neizmjerne boli – rekao je predsjednik kluba Enrique Cerezo.

Miguel Angel Gil, generalni direktor Atletico Madrida, je na klupskoj internet stranici najavio da će u čast preminulog Christiana Minchole na stadionu Wanda Metropolitano zastave biti spuštene na pola koplja, prenosi Anadolu Agency (AA).

Iz madridskog kluba nisu naveli uzroke smrti talentovanog 14-godišnjeg dječaka.

Atlético de Madrid is mourning the passing of our U14 player Christian Minchola. We join in the grief of his family, teammates and friends. May he rest in peace. pic.twitter.com/QZV8BGkHfY

— Atlético de Madrid (@atletienglish) March 28, 2020