Manchester United i drugi put ove sezone bolji od Cityja

Iako je domaćinu na Old Traffordu znatno više trebala pobjeda u borbi za Ligu prvaka, gosti su bili favorit prije meča, no do trijumfa nisu uspjeli doći.

Ekipa Ole Gunnara Solskjaera je odigrala fantastično i zasluženo upisala trijumf. U prvom dijelu imao je veliku šansu Raheem Sterling da dovede Građane u vodstvo, međutim pogodio je stativu, piše “SCsport“.

Tačno pola sata igre trebalo je Unitedu da postigne gol. U 30. minuti odličnu akciju odigrali su domaći, a nakon asistencije Brune Fernandesa, Anthony Martial je pogodio za vodstvo domaćih.

U nastavku su gosti bili nešto opasniji. Nakon ofsajda poništen je gol Sergija Aguera, a u finišu je veliku šansu imao i Gabriel Jesus, ali je David de Gea divno intervenisao.

Konačan rezultat, čak u sedmoj minuti nadoknade, postavio je Scott McTominay za veliko slavlje domaćih. Tako je United u oba premijerligaška meča slavio protiv gradskog rivala.

Facebook komentari