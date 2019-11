Čeliku prijeti izbacivanje iz Premijer lige BiH

Razlog su ogromni dugovi zeničkog kluba.

Nogometni savez BiH dao je rok Zeničanima da isplate dugovanja do kraja prošlog mjeseca, a nakon što oni to nisu uradili, pružili su im još jednu šansu danas do 15.30, prenosi “SCsport“.

Ekspedicija Čelika je stigla na Grbavicu u nadi da će odigrati utakmicu, ali budući da čelnici zeničkog kluba nisu ispunili obavezu, delegat je donio odluku o otkazivanju utakmice.

Utakmica će skoro izvjesno biti registrovana službenim rezultatom 3:0 za Željezničar, a prema prvim informacijama, postoji mogućnost da Čelik bude izbačen iz lige ukoliko svoje obaveze Zeničani ne izmire do petka.

Podsjećamo, susret između Željezničara i Čelika trebao se igrati s početkom u 16.30 sati na stadionu Grbavica.

Saopštenje povodom otkazivanja meča je izdao i sarajevski klub:

“Utakmica 15. kola BH Telecom Premijer lige BiH između FK Željezničar i NK Čelik zvanično je otkazana zbog neizmirenih obaveza NK Čelik prema bivšim fudbalerima i uposlenicima.

Molimo sve navijače koji su kupili ulaznice da iste sačuvaju, a FK Željezničar će sutra izdati zvanično obavještenje o povratu novca ili važenju ulaznica za narednu domaću utakmicu.

Hvala na razumijevanju. Mi smo Željini, Željo je naš!”

