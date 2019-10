Faruk Hadžibegić: “Iznenadila me Pjanićeva izjava; umrijet ću u dresu FK Sarajevo”

Hadžibegić je istakao da ga je iznenadila izjava Miralema Pjanića.

“Selektor Robert Prosinečki dva je puta dao ostavku te tako sa sebe skinuo svu odgovornost. S druge strane, jedan od naših ključnih igrača nakon utakmice u Atini je izjavio: Nismo zrela ekipa, osrednji smo tim i to svako pametan vidi. To me, kao sportistu, jako iznenadilo“, rekao je Hadžibegić za “Avaz“, dodavši:

“Međutim, naša reprezentacija još je u polufinalu dodatnih kvalifikacija za Euro 2020., gdje ćemo biti domaćini. A nadam se i vjerujem i finalu i odlasku tamo gdje joj je mjesto, među najboljim evropskim selekcijama. S Prosinečkim, Pjanićem i tim istim igračima. Za mene je ovo što je iza nas jedan loš period. Jednostavno, naša reprezentacija ima kapaciteta da se izvuče iz trenutne situacije i vjerujem da će to i uraditi. Ipak, u dodatnim kvalifikacijama igrat ćemo protiv Slovačke, Velsa, Sjeverne Irske… a to su slabije reprezentacije od naše“.

Govorio je i o svojoj velikoj ljubavi – FK Sarajevo, koje je proslavilo 73. rođendan.

“To je poseban datum u mom životu… Umrijet ću u dresu FK Sarajevo. Ta ljubav je neopisiva. Svako ima pravo da kaže da voli FK Sarajevo, da je navijač kluba s Koševa, pa tako i ja sebi dajem za pravo konstatovati da od mene ne postoji veći navijač bordo tima. Naravno, ima stvari koje mi se nekad i ne sviđaju, a vezane su uz FK Sarajevo, ali to je uvijek moj klub“, rekao je Hadžibegić.

Loading..

loading...

Facebook komentari