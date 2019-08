Premijer liga BiH: Sarajevo i Željezničar večeras igraju 119. vječiti derbi

Advertisements

Utakmica će imati dodatnu draž zbog trenutne pozicije sarajevskih rivala na ligaškoj tabeli. Aktuelni prvak BiH Sarajevo zauzima prvu poziciju s dva boda više od drugoplasiranog Željezničara.

Na jučerašnjim konferencijama za medije treneri oba tima nisu htjeli pruzeti ulogu favorita u ovom meču. Trener Sarajeva Husref Musemić rekao je ulogu favorita prepušta Željezničaru jer je domaćin i jer su “plavi” u usponu forme.

– To je sasvim druga ekipa u odnosu na proljeće. To je evidentno i to su pokazali protiv Širokog. Ekipa je u usponu forme i zbog toga im prepuštamo ulogu favorita. Mi ćemo se truditi da ostvarimo što bolji rezultat. Potrudićemo se da odigramo približno posljednjem derbiju – kazao je Musemić.

Dodao je da u timu ima bolju situaciju s igračkim kadrom u odnosu na susret sa Širokim Brijegom, a u tim se vraćaju Ahmetović, Hodžić, Gavrić i Lazić.

I pored dobrih rezultata Musemić smatra da njegova ekipa ne igra na nivou na kojem je bila u drugom dijelu prošle sezone.

– Evidentno je da ne igramo na nivou koji smo imali, bilo je dosta promjena igrača. Imali smo dosta povreda, to su razlozi što Sarajevo nije na nivou kada smo igrali lijepo, efikasno i lepršavo. Nadam se da ćemo poslije pauze moći očekivati Sarajevo približno onome kakvo je bilo – rekao je Musemić.

Šef struke Željezničara Amar Osim na konferenciji za medije svog tima nije se složio sa svojim kolegom kada je u pitanju favorit u današnjem derbiju.

– Imaju dvije strane priče, jedna je da igramo na svom terenu, ali druga kaže da igramo protiv aktuelnog pravaka koji je trenutno prvi na tabeli. Tabela pokazuje ko je trenutno bolji, a Sarajevo u posljednje dvije godine ima bolje performanse. Ne bih se složio da smo u ovom meču favoriti, nećemo pasti u tu klopku – rekao je Osim.

Dodao je da rezultati Sarajeva nemaju veze sa srećom, te da njegovu ekipu očekuje duel s aktuelnim prvakom koji je ekipu pomno gradio u protekle dvije godine.

– Sarajevo iza sebe ima dvije godine kontinuiranog rada i njihove pobjede nemaju veze sa srećom. Ekipa koja nema kvalitet i rutinu to ne može uraditi – rekao je Osim.

U prevenstvenim susretima ekipe Sarajeva i Željezničara ukupno su odigrale 118 utakmica. Željezničar je zabilježio 35 pobjeda, jednu više od Sarajeva, 49 susreta je okončano remijem uz gol razliku 134:130 u korist Sarajeva.

U ukupnom skoru sa kup i zvaničnim utakmicama odigrano je 138 susreta. Željezničar ima 43 pobjede, Sarajevo 42, dok su 53 utakmice okončane remijem uz gol razliku 166:165 u korist Željezničara.

Vječiti derbi, 119. po redu, bit će odigran danas na stadionu “Grbavica” s početkom u 20 sati, prenosi “Fena”.

